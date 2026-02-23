教達人 - 培育新能源專才 推動汽車業綠色升級 | 教學「無間」

為響應政府在2050年前實現碳中和的目標，本港正全力推動綠色運輸轉型。電動車、氫能運輸等新能源技術的迅速發展，為傳統汽車行業帶來重要變革。《施政報告》早前提出，將積極推展新能源產業，包括在2027年前制訂氫能相關標準與認證，以及支持電動車及換電站技術的發展。



隨着政府積極推動新能源策略，及回應業界對相關專業人才的殷切需求，職業訓練局（VTC）配備符合業界水平的先進教學設施，協助年輕人掌握與時並進的新能源運輸技能及知識，推動行業的可持續發展。早前，VTC汽車業訓練委員會舉辦「最佳汽車學徒比賽」，藉此提升本地汽車維修及保養的專業水平，同時推廣汽車學徒訓練，培育未來業界精英。



比賽吸引了由8名僱主推薦的21名修讀汽車維修相關課程的學員參加，涵蓋汽車機械、汽車電工、車身修理及車身噴漆4個專業範疇。參賽者分別在「汽車機械與汽車電工」及「車身修理與車身噴漆」兩大組別中切磋技藝，充分展現扎實的專業技能與解難能力。首6名優勝者除獲頒獎盃及現金獎外，更有機會獲安排到內地參觀先進的車輛製造廠、汽車博物館等，親身了解國家汽車產業的蓬勃發展，拓闊行業視野。



要實現碳中和的長遠願景，有賴政府、業界及學界多方的跨界協作。今次比賽不僅為學生提供了一個實踐所學的平台，更為推動香港汽車業綠色升級、邁向可持續未來注入重要且持續的新動力。



教達人