海洋公園 – 「環境豐容物」背後的科學與巧思 | 逆瀕行動 - Mission R

最近大熊貓安安、可可的居所經過改造後，添置了大樹及鋪上真雪的平滑石頭。這些精心佈置除了可模仿大熊貓的野外環境，亦是海洋公園護理團隊設計的「環境豐容物」，旨在讓動物展現天性，保持身心健康。

環境豐容是動物護理這門專業學問的重要一環，多變的環境及體驗，經科學證實能滿足動物的生理、心理及行為需求，能促進全面動物福祉。以海洋公園的大熊貓為例，棲息地模仿四川溫帶森林，有斜坡、植物及溪流，適合大熊貓到處攀爬，「雪石」（如圖）及造雪裝置則在冬季時帶來感官刺激。在雙胞胎加加和得得成長期間，護理員也提供不同材質及類型的玩具，讓牠們展現玩耍、探索和攀爬等自然行為。

食物也是環境豐容的重要元素。護理員以不同食材製成顔色繽紛和形狀獨特的大餐，帶來視覺、嗅覺和味覺等多重刺激。他們也會把食物藏在特別裝置中，鼓勵動物思考以解開「驚喜謎題」，例如群居的樽鼻海豚會合力拉開裝置取得食物，展現自然的社交及合作行為。護理團隊除了發揮創意，亦會確保食材及物料安全無毒，且能抵受海水長期浸泡、動物啃咬。

這份創意亦應用在保育工作上。海洋公園經政府接收從野外拯救回來的綠海龜，也會為牠們設計環境豐容物，例如用刷子和水管製成「刷背神器」，讓綠海龜可自行游過裝置來清潔外殼，就像野外的綠海龜一樣，會摩擦岩石和珊瑚礁以清除藻類與藤壺。

下次到訪海洋公園，不妨仔細觀察各展館的動物大使，也許牠們正享用護理員準備的節日大餐，或者探索四周的「新玩具」呢！