Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公園 – 「環境豐容物」背後的科學與巧思 | 逆瀕行動 - Mission R

逆瀕行動-Mission R
逆瀕行動-Mission R
海洋公園
5小時前
閱讀更多
教育 專欄
內容

最近大熊貓安安、可可的居所經過改造後，添置了大樹及鋪上真雪的平滑石頭。這些精心佈置除了可模仿大熊貓的野外環境，亦是海洋公園護理團隊設計的「環境豐容物」，旨在讓動物展現天性，保持身心健康。

環境豐容是動物護理這門專業學問的重要一環，多變的環境及體驗，經科學證實能滿足動物的生理、心理及行為需求，能促進全面動物福祉。以海洋公園的大熊貓為例，棲息地模仿四川溫帶森林，有斜坡、植物及溪流，適合大熊貓到處攀爬，「雪石」（如圖）及造雪裝置則在冬季時帶來感官刺激。在雙胞胎加加和得得成長期間，護理員也提供不同材質及類型的玩具，讓牠們展現玩耍、探索和攀爬等自然行為。

食物也是環境豐容的重要元素。護理員以不同食材製成顔色繽紛和形狀獨特的大餐，帶來視覺、嗅覺和味覺等多重刺激。他們也會把食物藏在特別裝置中，鼓勵動物思考以解開「驚喜謎題」，例如群居的樽鼻海豚會合力拉開裝置取得食物，展現自然的社交及合作行為。護理團隊除了發揮創意，亦會確保食材及物料安全無毒，且能抵受海水長期浸泡、動物啃咬。

這份創意亦應用在保育工作上。海洋公園經政府接收從野外拯救回來的綠海龜，也會為牠們設計環境豐容物，例如用刷子和水管製成「刷背神器」，讓綠海龜可自行游過裝置來清潔外殼，就像野外的綠海龜一樣，會摩擦岩石和珊瑚礁以清除藻類與藤壺。

下次到訪海洋公園，不妨仔細觀察各展館的動物大使，也許牠們正享用護理員準備的節日大餐，或者探索四周的「新玩具」呢！

最Hit
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
13小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
影視圈
12小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
10小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
19小時前
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
影視圈
11小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
牛頭角安基商場爆鹹水管變「水舞間」 商戶嘆損失慘重：啲貨全部唔要得
突發
7小時前
豪門新抱吳千語「下海」直播賺1.6億 百億老公施伯雄竟為慳錢坐經濟艙：用來投資
豪門新抱吳千語「下海」直播賺1.6億 百億老公施伯雄竟為慳錢坐經濟艙：用來投資
影視圈
7小時前
更多文章
海洋公園 – 「樹懶與好友」展館添成員　教育公眾認識「逆瀕」故事 | 逆瀕行動 - Mission R
「俾啲顏色你睇！」展將於海洋公園的「樹懶與好友」展館登場！除了有樹懶及球蟒，幾位曾在趣談環節現身的動物亦會常駐館内，包括活躍好動的蜜熊，以及四種色彩繽紛的金剛鸚鵡。館内增加許多以牠們為靈感的AI畫作和互動元素，令大家有沉浸式地「睇展」的感覺，亦可從另一角度認識動物。 蜜熊的外貌雖像猴子，但其實是浣熊科動物，身軀可達成年人手臂長度，靈活又具抓握力的長尾巴讓牠們穩固地從樹幹倒吊，或輕纏護理員的手
2025-12-15 00:00 HKT
逆瀕行動-Mission R