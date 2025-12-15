Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人 - 學以致用惠及長者 VTC緊貼銀髮市場培育專才 | 教學「無間」

教學「無間」
教學「無間」
教達人
16分鐘前
閱讀更多
教育 專欄
內容

　　香港人口高齡化日益嚴峻，現時平均每4人便有一人是65歲或以上的長者，當中約有50萬為獨居或雙老長者。隨着長者人口持續攀升，社會對安老服務、醫療護理及樂齡產品的需求大增，「銀髮經濟」已成為推動社會可持續發展的重要一環。

　　職業訓練局（VTC）課程緊貼社會和市場發展，配合政府推動銀髮經濟，開辦相關高級文憑課程，全方位裝備學生掌握切合市場需要的專業知識與實務技能，以應對高齡化社會的多元需求。

　　課程重視理論及實踐，讓學生走出課室累積經驗，例如修讀幼兒長者及社會服務相關高級文憑的IVE學生，早前參加了由非牟利機構推出的「跨代共融關愛計劃」。學生在接受與長者溝通的專業訓練後，身體力行服務社群，主動致電慰問有需要的長者。有參與計劃的學生分享，能運用課堂所教授的溝通技巧，實踐所學，與長者互相扶持交流，對日後投身銀髮市場增添信心。

　　一通電話，傳遞的不只是問候，更是跨代的溫暖連結。透過這些寶貴的實踐機會，學生能在服務中成長，把專業知識真正學以致用，既累積實戰經驗，亦能讓長者得到適切的關懷，攜手共建長幼共融、老有所依的關愛社會。

教達人

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
11小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
槍擊現場一片混亂。
00:43
悉尼邦迪海灘槍擊增至12死 警方：恐怖主義事件︱有片
即時國際
4小時前
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
即時中國
15小時前
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
7小時前
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
影視圈
10小時前
貴價快餐店Five Guys向現實低頭！？特價餐$99漢堡+細薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
美式快餐店Five Guys再減價？劈價$99有齊漢堡+薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
飲食
15小時前
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
16小時前
更多文章
VTC積極推動持續專業進修，例如透過開辦電機工程課程，讓在職人士掌握智能電網及高壓電力等技術，助力香港建設低碳智慧城市。
教達人 - 擁抱終身學習 持續專業進修成就未來 | 教學「無間」
　　香港正經歷經濟轉型，新興產業蓬勃發展，傳統行業亦不斷革新，持續進修已成為在職人士保持競爭力的關鍵。政府早年成立持續進修基金，為有志進修的成年人提供資助，已接獲逾90萬宗申請，反映市民對自我提升與終身學習的強烈需求。 　　職業訓練局（VTC）一直為社會培訓各行各業的專業人才，配合經濟發展需要。每年，VTC為超過20萬名在職人士提供多元化的持續專業進修課程、終身學習短期課程及企業培訓等，涵蓋
2025-12-08 02:00 HKT
教學「無間」