教達人 - 學以致用惠及長者 VTC緊貼銀髮市場培育專才 | 教學「無間」

香港人口高齡化日益嚴峻，現時平均每4人便有一人是65歲或以上的長者，當中約有50萬為獨居或雙老長者。隨着長者人口持續攀升，社會對安老服務、醫療護理及樂齡產品的需求大增，「銀髮經濟」已成為推動社會可持續發展的重要一環。



職業訓練局（VTC）課程緊貼社會和市場發展，配合政府推動銀髮經濟，開辦相關高級文憑課程，全方位裝備學生掌握切合市場需要的專業知識與實務技能，以應對高齡化社會的多元需求。



課程重視理論及實踐，讓學生走出課室累積經驗，例如修讀幼兒長者及社會服務相關高級文憑的IVE學生，早前參加了由非牟利機構推出的「跨代共融關愛計劃」。學生在接受與長者溝通的專業訓練後，身體力行服務社群，主動致電慰問有需要的長者。有參與計劃的學生分享，能運用課堂所教授的溝通技巧，實踐所學，與長者互相扶持交流，對日後投身銀髮市場增添信心。



一通電話，傳遞的不只是問候，更是跨代的溫暖連結。透過這些寶貴的實踐機會，學生能在服務中成長，把專業知識真正學以致用，既累積實戰經驗，亦能讓長者得到適切的關懷，攜手共建長幼共融、老有所依的關愛社會。



教達人