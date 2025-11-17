教達人 - 香港選手揚威大灣區技能賽 印證本港職專教育成果 | 教學「無間」

為鼓勵青年把握粵港澳大灣區發展機遇，本港政府推出「大灣區青年就業計劃」等措施，支持企業聘用本港青年到大灣區城市工作，促進人才交流，助力青年實現事業發展。隨着大灣區融合發展加快，各行各業對具備專業技能的人才需求日益殷切。因此，提升本地學生的專業技能，使他們能夠把握國家發展帶來的機遇，成為發展職專教育的重要課題。



作為全港最具規模的職專教育機構，職業訓練局（VTC）舉辦「粵港澳大灣區國際青年技能邀請賽」，搭建交流平台，促進兩地學生互相觀摩學習、切磋技藝。第二屆的邀請賽日前圓滿舉行，匯聚了來自香港、廣州、深圳、中山及新加坡共8所職業技術院校的39名學生同場競技。



7名香港選手表現出色，分別於「自主移動機械人」和「平面設計科技」項目奪金；其餘3個項目「美容護理」、「網絡安全」和「西式烹調」皆獲得銀獎，成績超然。為期3日的邀請賽除了緊張刺激的賽程外，大會還安排一眾選手參觀本港文化地標「大館」及舉辦職業專才教育研討會，加深選手們對職專教育及技能培訓的認識。



香港選手在今次技能邀請賽中取得優異成績，不僅值得嘉許，更充分展示香港年輕一代技能人才的卓越水平，印證了香港在推動職業專才教育的顯著成效。筆者期望院校之間加強合作，培育更多專業人才，為香港及國家發展貢獻力量。



教達人