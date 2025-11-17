Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人 - 香港選手揚威大灣區技能賽 印證本港職專教育成果 | 教學「無間」

教學「無間」
教學「無間」
教達人
2025-11-17 02:00 HKT
閱讀更多
教育 專欄
內容

　　為鼓勵青年把握粵港澳大灣區發展機遇，本港政府推出「大灣區青年就業計劃」等措施，支持企業聘用本港青年到大灣區城市工作，促進人才交流，助力青年實現事業發展。隨着大灣區融合發展加快，各行各業對具備專業技能的人才需求日益殷切。因此，提升本地學生的專業技能，使他們能夠把握國家發展帶來的機遇，成為發展職專教育的重要課題。

　　作為全港最具規模的職專教育機構，職業訓練局（VTC）舉辦「粵港澳大灣區國際青年技能邀請賽」，搭建交流平台，促進兩地學生互相觀摩學習、切磋技藝。第二屆的邀請賽日前圓滿舉行，匯聚了來自香港、廣州、深圳、中山及新加坡共8所職業技術院校的39名學生同場競技。

　　7名香港選手表現出色，分別於「自主移動機械人」和「平面設計科技」項目奪金；其餘3個項目「美容護理」、「網絡安全」和「西式烹調」皆獲得銀獎，成績超然。為期3日的邀請賽除了緊張刺激的賽程外，大會還安排一眾選手參觀本港文化地標「大館」及舉辦職業專才教育研討會，加深選手們對職專教育及技能培訓的認識。

　　香港選手在今次技能邀請賽中取得優異成績，不僅值得嘉許，更充分展示香港年輕一代技能人才的卓越水平，印證了香港在推動職業專才教育的顯著成效。筆者期望院校之間加強合作，培育更多專業人才，為香港及國家發展貢獻力量。

教達人

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
HKIIT學生團隊開發的「多國語言語音輸入AI全球手語實時翻譯員」系統於多個創新科技比賽中獲獎。
教達人 - 大專生開發手語翻譯系統 以AI推進傷健共融 | 教學「無間」
　　現時全港有逾4.8萬人聽覺有困難，但專業手語翻譯員卻為數不多，服務嚴重不足。儘管助聽器或人工耳蝸等助聽設備日益普及，手語仍是許多聽障人士的「母語」，是他們日常溝通的重要橋樑。手語翻譯資源短缺，使他們在教育、醫療、就業等方面面臨重重障礙。 　　為解決這一難題，香港資訊科技學院（HKIIT）雲端系統及數據中心管理高級文憑課程的學生團隊，成功研發出「多國語言語音輸入AI全球手語實時翻譯員」系統
2025-11-24 02:00 HKT
教學「無間」
VTC新學年課程現已接受報名，若同學於明年2月28日或之前報名，有機會於明年3月下旬起獲發「有條件取錄通知」，獲更多心儀學科的資訊。
教達人 - 大專增設AI必修單元 助學生迎戰數碼轉型 | 教學「無間」
　　近年「人工智能」（AI）成為炙手可熱的關鍵詞。試想像，未來的求職面試中，問題或許不再是「你有甚麼工作經驗？」而是「你懂AI嗎？」。AI已成為全球科技發展的焦點，香港也積極跟隨這股趨勢。新一份《施政報告》將AI定位為未來發展的核心產業，致力推動「AI產業化、產業AI化」，使AI技能不再僅是選項，而將成為新世代的必備技能。 　　AI的快速發展正重塑職場技能需求。世界經濟論壇預測，至2030年
2025-11-10 02:00 HKT
教學「無間」