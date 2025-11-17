Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公園 – 海洋公園連繫青年智囊 啟迪走塑新思維 | 逆瀕行動 - Mission R

逆瀕行動-Mission R
逆瀕行動-Mission R
海洋公園
2025-11-17 00:00 HKT
閱讀更多
教育 專欄
內容

塑膠污染近年愈見嚴峻，全球各地都設法解決。相信大家也曾在海邊看見垃圾，除了日常的回收，該如何應對塑膠問題？

由香港海洋公園主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會『拾塑行動』教育計劃」，正與不同機構攜手進行走塑挑戰。計劃與Clean Waterways Initiative（潔淨水域行動）合作並出動太陽能淨港船，清理本港多個避風塘，自去年四月起已清除逾52噸垃圾。

要扭轉塑膠污染的局面，就要培養下一代的綠色思維。計劃不僅為中小學提供免費教育活動，更舉辦「海洋減塑創新挑戰賽」，鼓勵中學生構思解決方案。今年近50間學校參與，群集一班充滿熱忱的學生。學生於初賽需製作立體模型設計圖、講解短片及簡報。海洋公園與資訊科技教育領袖協會亦合作舉辦賽前工作坊，以提升學生在保育和立體模型設計上的認知。

經選拔後，10支入圍隊伍像初創企業家一樣，親自向評審團推介自己的構思如何拆解海洋塑膠污染問題。評審團從創意、可行性、成效及可持續性等角度評核，最後選出5隊優勝者，作品涉及再生能源、生物科技、超聲波及人工智能等技術，亦考慮到科技對生態的影響，活學活用新知識，嶄新思維令評審眼前一亮。下屆比賽現已開放報名，至明年一月截止，歡迎全港中學生參加。

想一睹年輕「智囊團」的妙計？本周六與親友到灣仔近會展港鐵站的「HarbourChill海濱休閒站」，參與「大塑除」嘉年華吧！現場除有學生分享得獎方案，還設有攤位遊戲等精彩節目，教大家將廢物變寶物，實踐減塑生活。快前往IG（＠jcmpcep_hk）了解詳情！

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
海洋公園 – 保育教育新示範 威威村莊讓訪客在歡笑中學習 | 逆瀕行動 - Mission R
海洋公園有一條「威威村莊」？這不是隱世村落，而是一個充滿活力與溫度的團隊。這群「村民」組成大家庭，穿上專屬服飾，每日熱情地與訪客互動，營造氣氛。除了拉近人與人之間的距離，亦把保育知識化成有趣體驗，讓學習變得生動又難忘。 今年11月13日是「國際動物園暨水族館教育者日」，強調教育是推動自然保育的關鍵。海洋公園作為「國際動物園教育者協會」逾20年的成員，一直提供各種教育資源與活動，威威村莊正是其
2025-11-03 00:00 HKT
逆瀕行動-Mission R