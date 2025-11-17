海洋公園 – 海洋公園連繫青年智囊 啟迪走塑新思維 | 逆瀕行動 - Mission R

塑膠污染近年愈見嚴峻，全球各地都設法解決。相信大家也曾在海邊看見垃圾，除了日常的回收，該如何應對塑膠問題？

由香港海洋公園主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會『拾塑行動』教育計劃」，正與不同機構攜手進行走塑挑戰。計劃與Clean Waterways Initiative（潔淨水域行動）合作並出動太陽能淨港船，清理本港多個避風塘，自去年四月起已清除逾52噸垃圾。

要扭轉塑膠污染的局面，就要培養下一代的綠色思維。計劃不僅為中小學提供免費教育活動，更舉辦「海洋減塑創新挑戰賽」，鼓勵中學生構思解決方案。今年近50間學校參與，群集一班充滿熱忱的學生。學生於初賽需製作立體模型設計圖、講解短片及簡報。海洋公園與資訊科技教育領袖協會亦合作舉辦賽前工作坊，以提升學生在保育和立體模型設計上的認知。

經選拔後，10支入圍隊伍像初創企業家一樣，親自向評審團推介自己的構思如何拆解海洋塑膠污染問題。評審團從創意、可行性、成效及可持續性等角度評核，最後選出5隊優勝者，作品涉及再生能源、生物科技、超聲波及人工智能等技術，亦考慮到科技對生態的影響，活學活用新知識，嶄新思維令評審眼前一亮。下屆比賽現已開放報名，至明年一月截止，歡迎全港中學生參加。

想一睹年輕「智囊團」的妙計？本周六與親友到灣仔近會展港鐵站的「HarbourChill海濱休閒站」，參與「大塑除」嘉年華吧！現場除有學生分享得獎方案，還設有攤位遊戲等精彩節目，教大家將廢物變寶物，實踐減塑生活。快前往IG（＠jcmpcep_hk）了解詳情！