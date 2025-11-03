教達人 - 「玩轉技能」嘉年華 見證職專教育新世代 | 教學「無間」

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人
2025-11-03 02:00 HKT
教育 專欄
　　隨着科技迅速發展，各行各業對具備專業技能的人才需求與日俱增，職專教育的重要性日益突顯。由職業訓練局（VTC）舉辦的「玩轉技能」嘉年華早前於西九文化區圓滿舉行，吸引大批市民踴躍參加，現場氣氛熱烈。這場全港最大型的戶外職專技能嘉年華不僅讓各年齡層的市民由朝「玩」到晚，更生動展現職專教育的多元面貌與創新活力。

　　甫踏入會場，熱烈氣氛撲面而來。逾40個精彩的表演及互動攤位活動，涵蓋「衣、食、住、行」4大生活主題，讓市民親身體驗技能如何融入生活。嘉年華緊貼社會脈搏，聚焦人工智能（AI）、寵物產業等熱門趨勢。「AI照相館」的人龍絡繹不絕，參加者透過生成式AI變身遊戲角色，親身感受AI在多媒體行業的應用。另一邊廂，「寵物放鬆按摩體驗坊」則讓主人學習簡單的按摩手法，促進寵物的血液循環，體現對寵物健康的細心關懷。

　　夜幕低垂，大型戶外光影匯演將氣氛推向高潮。五光十色的燈光和璀璨的煙火交織輝映，照亮西九夜空，為這場盛會畫上完美句號。VTC「玩轉技能」嘉年華不僅是一個技能展示的平台，更是一個推廣職專教育的重要窗口。透過互動體驗，讓市民親身感受職專教育的實用價值與多元面向，了解職專教育如何與社會發展緊密相連。筆者深信，這次嘉年華能在參加者心中種下對技能學習的種子，為未來職業發展開啟更廣闊的空間。

