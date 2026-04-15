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全社會跨界別對香港首家中醫院充滿期待

北上南下中西行
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黃炳逢
4小時前
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時評 專欄
內容

         作為「跨界別關注中醫藥聯席會議」發起人及召集人，筆者近日組織了29名聯席會議成員參觀了香港中醫醫院，實地了解醫院的服務和各項設施。出席的成員包括9名立法會議員及9名選委，其中立法會議員有范駿華（全國政協）、林振昇、黃錦輝（全國政協）、林筱魯、魏明德（全國政協）、陳恒檳、陳宗彞、陳祖光、伍煥杰。選委有黃傑、黃振鴻、宋東、黃進達、郭志華、駱勇、梁禮賢、鄧咏駿和筆者。  

        參觀當日，香港中醫醫院的營運機構董事局主席王桂壎先生及行政總監卞兆祥教授親自接待，並帶領大家參觀。王主席講解了中醫院大堂設計的深厚文化底蘊，令大家印象深刻。卞教授就醫院的整個服務體系及配套作出詳細介紹，特顯中醫院高度現代化的水平。期間各成員與院方就一些各界關心的問題坐下來交流，院方也積極聆聽大家意見。

        聯席會議的跨界別參議成員包括23名立法會議員、25名選委、82個組織及社會各界人士，當中有7位成員也是現時立法會中醫藥發展小組委員會委員。自2022年至今，聯席會議每年都就施政報告向特首提出相關中醫藥發展的跨界別意見，並通過身兼全國政協的幾位成員，包括范駿華、黃錦輝、劉智鵬、吳傑莊、魏明德，在全國兩會作出相關的聯署提案，希望能為國家作出香港貢獻。聯席會議也設立了「中醫藥用家及消費者委員會」，適時從中醫藥使用者的福祉出發，關注中醫藥服務及其發展。我們一直強調中醫藥不只是醫療衛生的事，也不只是中醫藥界的事，是跨界別、跨領域的大事，也是中華文化不可或缺的組成部分，需要社會各界的積極參與和支持，匯聚更大的力量，堅定我國醫家千年承傳的初心。中醫藥發展是新開局的「十五五規劃綱要」重大國策。在一國兩制下，香港對中醫藥的國際化及文化傳承方面將發揮特殊作用，北部都會區的發展也應該把中醫藥作為策略產業加以重視。

        香港中醫院的落成及開業是香港中醫藥發展的重大里程碑，中醫院肩負著全社會及數代中醫藥者的期望。據介紹，香港中醫院除了提供專業的中醫服務外，還將推動中醫藥的產學研合作，促進中醫藥文化傳承，為全港市民提供現代化的優質服務，為香港中醫藥的發展提供一個廣闊的平台，開放給全社會跨界別參與，為國家及香港的中醫藥傳承、創新及發展作出重要貢獻。

        除了代表聯席會議出席參觀交流的上述立法會議員和選委，其他參議聯席會議的立法會議員包括劉智鵬（全國政協）、吳傑莊（全國政協）、鄧飛、周小松、陳沛良、李梓敬、陳家珮、李家駒、陳紹雄、陳曉峰（全國人大）、范凱傑、莊家彬、鄧銘心、洪錦鉉。 其他參議的選委包括：譚金蓮、馮國佑、王東明、吳宏偉(全國政協)、林至頴（全國人大）、黃祉穎、賴榮春、楊卓明、羅家聰、陳賢翰、陳燦標、錢國強、孟毅，麥少芬，鄭秀娟、朱育青。一眾身兼聯席會議成員的立法會議員和選委共同支持國家大力發展中醫藥，以他們跨界別的背景聯同社會各界積極支持香港中醫藥的發展。

撰文：黃炳逢

跨界別關注中醫藥聯席會議發起人及召集人

中國香港特別行政區選舉委員會委員

香港內地經貿協會會長

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