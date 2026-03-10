中醫藥發展的聲音從香港帶到北京兩會

身兼「跨界別關注中醫藥聯席會議」參議成員和立法會議員的港區全國政協委員范駿華和黃錦輝，經與聯席會議成員商議後，在全國政協會議上作出中醫藥發展的提案，與聯席會議這幾年的相關建議保持一致，並得到身兼聯席會議成員兼立法會議員的港區全國政協委員劉智鵬、魏明德及吳傑莊聯署支持。這次也是幾位政協委員連續幾年就中醫藥發展提案及聯署，把中醫藥發展的聲音從香港帶到在北京兩會。

筆者身為「跨界別關注中醫藥聯席會議」發起人兼召集人，非常感謝幾位立法會議員及港區全國政協委員收集了我們成員意見，再一次為中醫藥在國家層面出謀劃策。中醫藥發展任重道遠，必須長期堅持推動，幾位全國政協一直在聯席會議發揮積極作用，在國家層面提出香港方案，希望為國家的中醫藥承傳、發展和創新增添更大動力。今年初我們聯席會議增加了多名新一屆立法會議員、選委及各界人士，現在包括25名選委和23名立法會議員，總共130個參議成員和機構，繼續集合跨界別力量支持中醫藥發展這件大事。

范駿華在給全國政協的提案中表示：中醫藥是傳統中華文化的重要基因，包括中醫藥所代表的傳統文化、歷史、思想、非物質人類文化遺產。可用分享中醫藥來推動中華文化，中醫藥的國際化承擔著特殊使命，幫助國家展示軟實力，說好中國故事。他建議：

由於中醫學是我國的文化和專長，必須確保中國在中醫學領導地位的認受性，理應著力舉辦大型的中醫藥展覽和會議，展示我國在這方面的專長、研究、及應用技術，讓全球更瞭解現代中醫藥的發展和最新資訊;

階段性檢視現時我國推行的各種中醫藥文化、國際交流項目及海外設施，評估其效益，作為進一步在國際上推動中醫藥文化的參考。如能將各地、各項目的執行資料，加以分析，應有助於進一步推動中醫藥的國際化。港澳地區在推廣中醫藥及中西醫藥合作，可以扮演進一步的角色，例如辦中醫藥展覽和國際會議；

考慮在境外建立「中醫藥文化交流國際中心」，以推廣中醫藥文化為主，而非單純強調醫療衛生。並考慮在一帶一路上的友好國家先做起來。可考慮利用香港作為國際大都會及一國兩制的優勢，在港設立 「中醫藥文化交流大灣區中心」。其他國家可通過中國香港進入大灣區及內地其他城市，利用香港的優勢說好中國故事。「中醫藥文化交流國際中心」應以文化內容為重點，面向當地社會推廣健康飲食、養生、運動、生活質素等等，直接讓當地老百姓從中醫藥文化在日常生活的體驗，成為建立人類命運共同體的重要一環。中醫藥文化交流中心應以中國文化推廣為主導，建議主管文體旅的部門在中醫藥部門的配合下作出規劃和協調。

黃錦輝就中醫藥產品銷售和地區合作機制的問題建議：

在兩岸四地建立雙向「中醫藥產品合作示範區」， 允許在內地及港澳台地區已經註冊登記的中醫藥產品通過簡化但嚴謹的備案程式，在各地示範區內有條件銷售；建立「中醫藥產品互認平台」，由國家中醫藥管理局與港澳台中醫藥管理機構共同審核可以進入示範區的各地中醫藥註冊產品；定立可以進入示范區銷售的中醫藥產品的規範及機制。簡化備案程式，對內地及港澳台地區已經註冊的中醫藥產品，設立「一站式」備案系統，無需重複進行當地全套註冊審批；引入現代化電子標籤及品質監控等技術，即時監控產品流通及銷售，確保產品質量與安全，資料也有助於各地產品技術的融合；可設立過渡期銷售機制，在各區產品未完成在示範區所在地的註冊程式前，提早進入對方市場，讓有信譽及記錄良好的產品優先進入，特別是符合承傳、創新條件的產品。粵港澳大灣區、北京、上海等地可率先設立合作示範區，逐步擴展至其他地區。

建立「中藥標準化」體系，統一服務標準。基於各個合作地區的規範及實踐經驗，制定「地區中醫藥互認標準」，確保品質、規格及產品標籤等一致性機制；建立「跨地區中藥品質評估中心」，定期對示範區內的中藥產品服務進行抽查與定時評估，給示範區備案機構及消費者參考。

推動「一國兩制」下的政策創新。港澳成功實踐「一國兩制」，可率先試點中醫藥跨區合作機制，為內地、台灣地區與其他華人社區提供可複製經驗；建立「跨地區中醫藥合作聯絡辦公室」，負責溝通與協調橫跨內地及港澳台地區的中醫藥合作事宜。基於香港在「一國兩制」下的便利條件，可以考慮在香港設立。以中醫藥合作示範區及相關機制為起點，逐步擴展至有海外華人社區的國家，建立全球統一的中醫藥服務標準與認證體系，為全球華人的中醫藥發展奠定基礎；以此

模式特別延伸到有較大華人社區的「一帶一路」沿線國家，提升中國中醫藥的國際影響力，穩住全球中醫藥的話語權。