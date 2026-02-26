來一場市民及遊客都得益的廁所革命

特首在最近一份施政報告裡面提到「無處不旅遊」，就是要把香港的旅遊資源好好整合，讓更多人願意來香港玩，玩得更開心，促進本地經濟。隨著來港旅客越來越多，鄉郊旅遊熱點的衛生狀況令人關注，尤其是公廁，不但影響大家對香港的印象，也令市民憂慮旅客增加所帶來的公共衛生問題。

說到公廁，真是「民生無小事」。對旅客來說，出門在外的如廁體驗，大大影響他們對一個地方的觀感；對市民來說，乾淨方便的公廁，能提升日常幸福感。據統計，2025年8月的來港旅客就有3,320萬人次，比去年同期多了12%，當中喜歡到鄉郊旅遊的越來越多，對於旅遊熱點的公廁是個很大的考驗。有的地方公廁不夠用、設施老舊，衛生狀況不佳，和香港國際大都會的地位不太匹配。

特區政府這幾年也一直在努力，推行鄉郊公廁「旱改水」，還加了不少智慧設備，想靠硬體升級讓大家如廁更舒服。其中荔枝窩的「智環保公廁」堪稱鄉郊公廁升級的樣板。據瞭解，郊野公園管理處早在2020年9月就給這個公廁批了850萬元工程費，後來為響應施政報告要求，又多撥了480萬，前後一共花了1,330萬。項目2021年9月開工，2024年8月完工，當年11月就試著對市民開放。它的設計處處透著綠色環保，還拿了香港建築師學會的兩個大獎，不僅讓大家對鄉郊旅遊的印象好了不少，也給香港的綠色建築樹了個好榜樣。

但上述智能環保公廁並沒從根本上解決部分地方「如廁難」的問題，特別是交通條件比較差的地方。比如它宣稱運營時能完全抵消碳排放量，從配套設計來看確實有道理，但卻忘了一個關鍵環節——蓄糞池清理。清理時的運輸、處理環節，肯定會產生額外碳排放，這部分並沒算進去，所以它的環保成效，表述得可能不夠全面。更重要的是，這類公廁造價高、標準也高，想在全港尤其是偏遠鄉郊大規模設置，難度不小，想用它解決所有地方的「如廁難」，恐怕還是杯水車薪。

其實提升公廁品質，並非盲目追求高規格。內地有些城市就做得不錯，除了「廁所監測系統」，還種點綠植，放點音樂，既舒服又有科技感，一些好的經驗香港可以借鑑。公廁建設的核心永遠是實用和合適，不能為了追求高標準、高智能化，忽略了不同地方的實際情況。大家不妨看看國家的經驗——從2015年開始推行「廁所革命」，這十年下來總結出一個實在道理：公廁建設不能一刀切、盲目硬推，關鍵是因地制宜。該用水廁就用水廁，該用旱廁就用旱廁，要結合實地條件、使用需求、科學設計、成本效益。

沙頭角抗戰紀念館是一個講述香港重要歷史的旅遊熱點，隨著邊境禁區開放，參觀的人越來越多。筆者曾經推薦該館使用一座擁有港產設計專利而無需水電的外置式廁所，發明人更是中國城市環境衛生協會廁所專委會專家組成員中唯一的香港人，這個在科技領域中不太起眼的生態發明原來得到國家級的認可。該環保廁所不僅乾淨，還沒有傳統旱廁的難聞味道，用起來一點不比水廁差，國際知名建築公司也正在使用，甚至香格里拉的哈巴雪山上也找到其蹤影！原來只要設計科學、管理得當，創新型生態旱廁一樣能帶來良好體驗，也是因地制宜的最佳例子。這樣的本地環境生態科技值得在香港好好利用。

特區政府不妨多借鑑內地「廁所革命」的經驗，拋棄一刀切的想法，公廁建設要真正做到「因地制宜」、「實用為本」。與此同時，也要完善公廁建設的評估辦法，客觀全面看待它的環保效果、實用價值和營運成本，不要只重視建設而忽視管理環節，要有創新思維，改變因循的做法，特別是鄉郊旅遊越來越受歡迎。公廁建設不是小事，關係到城市管理的成效，要積極發掘新的環保生態科技，來一場讓遊客及市民都得益的「廁所革命」。