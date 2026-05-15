黃麗君 - 如何讓西醫擁抱中醫 | 中環High Tea

香港要推動中西醫協作治療的醫療模式，有不同的挑戰，但其中一座大山是本地西醫對中醫的認識不深，甚至可能是近乎零。不少西醫對病人由應診後或出院後的告誡，一定包括「千萬不要吃中藥」。今天，屬香港首間中醫院的香港中醫院已營運接近半年，其存在會否影響到不信中醫的西醫嗎？



一直以來，西醫不信中醫，因為他們認為中醫各施各法，沒有數據，也沒有統一的標準，絕對不科學，中醫治療充其量不過是補身、調理的一些民間方案，其治病的有效性，完全沒有科學基礎，甚至是有機會干擾西醫對病人的治療，影響病人的康復。



本地西醫及有些病人存在這種不信中醫的想法，是根深蒂固的想法。然而，這種否定中醫的思維，站得住腳嗎？



中醫若未能治病，甚至可以干擾、破壞西醫治療病人的有效性，為何中國內地中西醫協作治療可以成為一套已被確立和正統的治療模式？如果中醫會破壞西醫的治療，那麼內地無數接受中西醫合治、並完全康復的病人對西醫來說代表甚麼？是病人幸運？是萬中無一的罕有個案？是甚麼呢？



中醫醫院行政總監卞兆祥在一個傳媒訪問中指出日間住院服務採用的密集治療，效果見驚喜，院方希望可以收集數據研究，長遠設立標準化臨床指引，日後助辨證和治療。中醫院營運機構董事局成員、浸會大學校長衞炳江強調，推出標準化臨床指引十分重要，若能成功制訂臨床指引，例如研究如何將驗血、磁力共振等數據融入中醫辨證論治中，有利達致中醫藥標準化及國際化目標。



從卞兆祥和衞炳江所說，中醫院對標準化和國際化有路線圖，也有實踐。當然，要發展出一套標準化的臨床指引不可能一蹴而就，但不等於在指引未確立前，香港不可以推動改變傳統西醫主流文化對中醫不信任的情況。



信任由認識事物本質的真相開始。今天，香港兩間有醫學院的大學都有中醫授課的課程，新一代的醫科生都有機會涉獵中醫，下一代的醫生對中醫治療相信不會毫無概念。現時阻礙香港中西醫合治有更大發揮的一座大山是傳統西醫，包括不少專科西醫對中醫治療有很大的成見。政府要推動香港中西醫合治的發展，是否也可以推出一些措施、促成和鼓勵西醫對中醫治療的認識，讓他們不會在第一時間否定中醫對治療病人可發揮的積極互補作用？



醫管局是政府機構，讓中醫院可以向醫管局旗下的醫生介紹中醫院的工作、中醫治療的成功個案、治療方案如何透過中醫療法配合西醫治療方案等等，政府若能將這種交流推而廣之，最大的得益者除了是病人，也是醫生。



香港要成功推動中西醫合治，必需要香港廣大的西醫群放下對中醫的成見，願意擁抱中醫作為救人治病的夥伴，而這項工作也必需要由現時起動，才不會拖慢香港中醫走向標準化和國際化的步伐。這項工作若能成功，便是病人的佳音！



黃麗君