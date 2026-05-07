辛正兒 - 剷除樓宇維修貪污 需制度性全面整頓 | 社論

日前，廉政公署搗破一個針對單棟樓宇、涉「一條龍」勾結的維修貪污集團，涉案工程橫跨3幢大廈。值得注意的是，此次行動源於市民舉報－－這正是社會風氣轉變的積極信號。自宏福苑天價維修案及大火災後，公眾對樓宇維修工程的異常情況高度警覺，不再啞忍。然而，單靠市民舉報與加強執法，不足以根治這個盤根錯節的「老大難」問題。



樓宇大維修貪污之所以成為民生毒瘤，在於其極度封閉的犯罪鏈條。工程商、專業顧問、法團成員，甚至黑社會勢力相互勾結，形成一個「利益共同體」。他們透過圍標、虛報工程費、使用劣質材料、濫取授權投票等手段榨取小業主血汗錢，而小業主既缺乏專業知識，又難以動搖法團「一言堂」的權力結構，只能無奈接受。結果是，大廈耗資巨款維修後，問題依然存在，安全隱患未除。



宏福苑一案便是最血淋淋的教訓。3.3億元維修工程，新舊主席雙雙涉貪落網，涉案者多達14人。而「火網行動」更揭露了一個操控10個樓宇項目、涉款5.2億元的龐大圍標集團，中間人公然以工程額一成行賄。這些案件清楚說明，現行制度存在漏洞：法團權力過大卻缺乏監管，「招標妥」計劃屬自願性質且無法杜絕評標及施工階段的「蠱惑」；利益申報不完整，舉證極度困難，賄款以現金或假發票流轉，致使不少違法行為因證據不足而脫罪。



政府近期加大打擊力度。修訂《建築物管理條例》要求大型維修須有至少5%業主親身投票，《建築物條例》罰款擬提高至1000萬元，廉署、競委會與警方聯手行動，推行「加強版招標妥」及背景審查。這些措施值得肯定，但要徹底肅清這股歪風，必須推行全方位的制度性整頓。



首先，應從源頭切斷利益輸送的土壤。強制所有法團大型維修必須採用公開電子招標，並由獨立第三方隨機抽取評審委員；同時，立法強制工程顧問、承建商及法團委員作出具法律效力的利益申報，隱瞞關係者須負刑責。其次，針對舉證難的問題，可考慮設立「舉證責任倒置」機制－－當工程費用明顯偏離市場價格而相關人士無法合理解釋時，可推定或涉不當行為。再者，政府應研究成立獨立的樓宇維修監管局，專責審核大型維修項目的招標、施工及驗收，並賦予其調查及檢控權力，徹底打破現時「冇王管」的局面。



宏福苑的大火燒出了樓宇安全的危機，也燒出了維修貪污的醜陋。社會各界對此已達至前所未有的共識：不能再容許小業主淪為宰割的羔羊。政府和立法會必須下定決心，提出一套嚴謹、全面的防貪制度，並加快立法進程。



辛正兒