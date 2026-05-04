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辛正兒 - 保護旅遊資源 推行「主動保育」 | 社論

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辛正兒
14小時前
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時評 專欄
內容

　　五一黃金周，大批內地旅客訪港，環保團體綠色和平實地調查揭示，西貢橋咀洲海岸有遊人手持鐵剷、生果刀等，挖掘海螺、海膽與螃蟹，有人將獵獲裝入膠袋帶走，期間未見執法人員巡邏。這已非偶發個案－－從鹹田灣營地超載、非法生火燒毀樹幹，到橋咀洲珊瑚被踐踏、破邊洲湧現垃圾，種種跡象顯示，香港郊野面對過度旅遊帶來的生態危害。

　　誠然，內地「小紅書」的強力推介，令香港不少隱世山野海岸一夜爆紅，遊客量遠超環境承載力。但將問題簡單歸咎於遊客自律不足，既不公平，也無助解決困境。真正值得反思的是：香港的郊野管理思維，是否仍停留在「被動應變」？

　　政府正研究在熱門露營地引入預約及收費制度，料今年下半年啟動立法諮詢。這一步值得肯定，然而單靠預約並不足夠。郊野面積遼闊，巡查人手不能無限量增加，即使當局出動無人機，也難以全天候覆蓋每個角落。另外，橋咀洲這類海岸公園範圍外的敏感地帶，至今未獲法定保護區身份，巡查人手欠奉，預約從何談起？

　　要從根本解決問題，政府應研究按生態價值，對全港郊野景點實施分級管理制度：第一級：核心生態區－－如橋咀洲連島沙洲、珊瑚群落、馬蹄蟹產卵地等，應列為法定禁區，除科研申請外禁止公眾進入，並以浮標、圍網及清晰告示標明界線，違者重罰。綠色和平促請政府交代「橋咀海岸公園」落實範圍及時間表，這項訴求刻不容緩。第二級：高生態價值但可有限開放區－－如東壩、大東山芒草原等，實施預約及收費制度，並科學測定每日最大承載量，超額即停止准入。第三級：一般休閒區－－維持現有管理模式，輔以教育及不定時執法。同時，政府須盡快修訂《海岸公園條例》，將生態敏感但尚未納入保護區的地帶迅速劃入法定管轄範圍，使執法有法可依。此外，漁護署應盡快啟動全港郊野景點的環境承載力研究，不僅計算「人數上限」，更需評估垃圾處理、廁所容量、交通疏導等配套極限。

　　「小紅書效應」證明，潮流可以一夜之間將冷門景點變成災區。政府應設立跨部門小組，定期監測內地社交平台上關於香港郊野的熱門帖文，一旦發現新的「打卡熱點」，便要提前部署交通、告示、流動廁所及巡邏人手，而非等到垃圾遍地、生態受損才亡羊補牢。與此同時，與內地旅行社及平台合作，在旅客出發前推送「無痕山林」教育資訊，從源頭改變旅客的行為。

辛正兒

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