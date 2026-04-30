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辛正兒 - 公眾泳池開支大 改革須大刀闊斧 | 社論

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辛正兒
31分鐘前
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時評 專欄
內容

　　審計署最新一份報告，揭示公眾泳池營運低效。數據顯示，2024/25年度公眾泳池全年開支高達12.7億元，收入只有1.4億元，入不敷出逾十億元。俗語有云「小數怕長計」，10億非小數目，康文署必須正視問題，在滿足市民游泳需要的同時，確保公帑用得其所。

　　審計署指各泳池的成本差異極大。觀塘泳池日均入場逾3000人，人均成本僅42元；但屯門賽馬會仁愛堂泳池可容納370人，日均入場卻只得82人，人均成本高達763元，相差逾18倍。當中的資源流失，需要糾正。

　　要解決問題，需從根源入手，檢視各區實際需求。仁愛堂泳池使用率長期偏低，究竟是社區老化令服務需求減少，還是設計、位置或管理出問題？當局應分區深入了解，對症下藥。對於鄰近而使用率皆低的泳池，更應研究合併可能性，騰出設施改變用途。當然，任何改動都必須小心研究，並充分諮詢公眾意見，不能一刀切。

　　逆向思維，當局更應主動開源，加強在非繁忙時段開放予團體舉辦游泳訓練班、水上活動或比賽，擴大容許商業機構租用，既可增加收入，亦能提升設施使用率，一舉兩得。

　　長遠而言，當局須以更宏觀視野規劃公眾泳池布局。現時私人屋苑絕大部分設有泳池，某程度上已分擔了鄰近居民的游泳需求。政府在保障市民使用公眾設施權利的大前提下，應逐一檢視長期使用率偏低的泳池，是否有實際需要保留。若證實需求已由私人設施充分滿足，便應果斷改變，將資源投放於更有需要的地區，優化整體服務。公眾泳池不可能賺錢，這點社會有共識。但不可能賺錢，不等於讓公帑流失。當局要以多管齊下的策略，全面提升泳池營運效率。

辛正兒

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