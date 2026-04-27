Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 控蚊須追新技術  增宣傳過民心關 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
1小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　本港日前出現今年首宗本地登革熱個案，加上食環署數據顯示，四月份部分地區誘蚊器指數呈上升之勢，敲響了病媒威脅的警鐘。世衞組織多次警告，氣候暖化正以前所未有的速度，催化蚊媒疾病在全球蔓延。全球報告的登革熱病例，已由二十多年前的約五十萬宗，飆升至去年的逾一千四百萬宗創紀錄新高。當南歐、美國南部這些以往被視為「安全區」的地方都接連出現本土感染，香港作為人口極稠密的亞熱帶城市，形勢不容樂觀。面對蚊子帶有潛在疾病的風險，香港必須承認，我們正處於「追落後」的狀態。

　　食環署署長吳文傑透露，正聯同內地及本港科研機構，研究引入「以蚊治蚊」生物防治技術，最快今年底至明年初實地測試，這方向正確，但步伐必須加快。「以蚊治蚊」的核心，是利用帶有「沃爾巴克氏菌」的雄蚊，與野外雌蚊交配後令蟲卵無法孵化，從而壓制甚至局部根除蚊群。這構想已獲實戰驗證的成熟技術：廣州部分試點已實現常態化控制率超九成，更有村莊七年零登革熱；印尼日惹的感染病例下降了七成六；馬來西亞及新加坡等地，亦錄得蚊量大減及發病率顯著回落的成果。當全球多國積極將這項綠色、精準的滅蚊利器投入實戰，香港才剛踏入前期研究階段，在抗疫新科技的競賽中，說我們追落後，是事實而非責備。

　　盡快啟動試驗固然重要，但更關鍵的是要針對香港獨特的城市環境「度身訂造」執行方案。香港地少人多，高樓大廈聳立，居住空間立體交錯，跟外國或內地一些相對平坦廣闊的試點截然不同。雄蚊的飛行距離有限，如何在高密度石屎森林中，釐定最有效的釋放點、密度和頻率？通風井、冷氣機滴水、天台積水等垂直滋生環境，會否削弱效果？會否需要結合傳統化學防控，以達致更佳協同效應？這些都不是簡單把外地模式照搬便可解決的技術命題。當局必須聯同專家，模擬並規劃一套「香港版」戰術，同時設立清晰的成效指標，才可確保這項不便宜的投資，真正化為社區的防護盾。

　　然而，技術再高超，若缺乏市民理解與配合，恐較難推行。署方坦言，擔心釋放蚊隻會引發公眾擔憂。畢竟，大眾對「放蚊」的第一反應難免是抗拒。這就要求政府由現在起，展開公眾宣傳與科普教育，且內容必須「貼地」：用最淺白語言講解雄蚊不會叮人、沃爾巴克氏菌對人畜無害、自然環境中六成昆蟲本身已帶有該菌等核心事實。可以透過社區講座、動畫短片、學校教材，甚至邀請已實施地區的過來人現身說法，化解「以蚊滅蚊」的誤解，將市民由潛在反對者，轉化為知情配合者，例如繼續做好家居清積水，不干擾科研蚊隻的監測裝置等。盡快築起公眾信任，這道民心關，正是新減蚊技術成敗的關鍵。

辛正兒

最Hit
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
8小時前
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
飲食
8小時前
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
影視圈
5小時前
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-25 15:37 HKT
茶皇殿44折歎海鮮餐！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
連鎖酒家44折海鮮餐優惠！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
飲食
7小時前
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
股市
13小時前
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
影視圈
18小時前
手法升級！廣華醫院$150欠款信竟是騙局？付款限期後寄出藏4大疑點 廣華醫院籲：勿向可疑信件繳費｜Juicy叮
手法升級！廣華醫院$150欠款信竟是騙局？付款限期後寄出藏4大疑點 廣華醫院籲：勿向可疑信件繳費｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人熱議屯門區最方便巴士站 點名讚這個站「幾乎咩路線都有曬！」 網民：你當屯門轉車站係咩？
港人熱議屯門區最方便巴士站 點名讚這個站「幾乎咩路線都有曬！」 網民：你當屯門轉車站係咩？
生活百科
16小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
更多文章
辛正兒 - 飛鵝山淪為罪惡黑點 執法與科技雙管整治 | 社論
　　飛鵝山以無敵日出與九龍全景聞名，是市民與旅客登山打卡的熱門勝地。然而，這片與鬧市僅咫尺之遙的翠綠山野，近期卻驚傳淪為露天的吸毒狂歡派對場。有義工清理垃圾時，檢獲大量殘留白色粉末的小膠袋、俗稱「可樂壺」的吸毒工具，以及隨處丟棄的避孕套，情況之猖獗令人咋舌。一座本應是闔家歡的行山徑，入夜後變成藏污納垢的法外之地，情況不理想，當局絕不能坐視山野變成罪惡溫床。 　　飛鵝山的亂象直接威脅公眾安全與
2026-04-24 02:00 HKT
頭條社論