辛正兒 - 控蚊須追新技術  增宣傳過民心關 | 社論

本港日前出現今年首宗本地登革熱個案，加上食環署數據顯示，四月份部分地區誘蚊器指數呈上升之勢，敲響了病媒威脅的警鐘。世衞組織多次警告，氣候暖化正以前所未有的速度，催化蚊媒疾病在全球蔓延。全球報告的登革熱病例，已由二十多年前的約五十萬宗，飆升至去年的逾一千四百萬宗創紀錄新高。當南歐、美國南部這些以往被視為「安全區」的地方都接連出現本土感染，香港作為人口極稠密的亞熱帶城市，形勢不容樂觀。面對蚊子帶有潛在疾病的風險，香港必須承認，我們正處於「追落後」的狀態。



食環署署長吳文傑透露，正聯同內地及本港科研機構，研究引入「以蚊治蚊」生物防治技術，最快今年底至明年初實地測試，這方向正確，但步伐必須加快。「以蚊治蚊」的核心，是利用帶有「沃爾巴克氏菌」的雄蚊，與野外雌蚊交配後令蟲卵無法孵化，從而壓制甚至局部根除蚊群。這構想已獲實戰驗證的成熟技術：廣州部分試點已實現常態化控制率超九成，更有村莊七年零登革熱；印尼日惹的感染病例下降了七成六；馬來西亞及新加坡等地，亦錄得蚊量大減及發病率顯著回落的成果。當全球多國積極將這項綠色、精準的滅蚊利器投入實戰，香港才剛踏入前期研究階段，在抗疫新科技的競賽中，說我們追落後，是事實而非責備。



盡快啟動試驗固然重要，但更關鍵的是要針對香港獨特的城市環境「度身訂造」執行方案。香港地少人多，高樓大廈聳立，居住空間立體交錯，跟外國或內地一些相對平坦廣闊的試點截然不同。雄蚊的飛行距離有限，如何在高密度石屎森林中，釐定最有效的釋放點、密度和頻率？通風井、冷氣機滴水、天台積水等垂直滋生環境，會否削弱效果？會否需要結合傳統化學防控，以達致更佳協同效應？這些都不是簡單把外地模式照搬便可解決的技術命題。當局必須聯同專家，模擬並規劃一套「香港版」戰術，同時設立清晰的成效指標，才可確保這項不便宜的投資，真正化為社區的防護盾。



然而，技術再高超，若缺乏市民理解與配合，恐較難推行。署方坦言，擔心釋放蚊隻會引發公眾擔憂。畢竟，大眾對「放蚊」的第一反應難免是抗拒。這就要求政府由現在起，展開公眾宣傳與科普教育，且內容必須「貼地」：用最淺白語言講解雄蚊不會叮人、沃爾巴克氏菌對人畜無害、自然環境中六成昆蟲本身已帶有該菌等核心事實。可以透過社區講座、動畫短片、學校教材，甚至邀請已實施地區的過來人現身說法，化解「以蚊滅蚊」的誤解，將市民由潛在反對者，轉化為知情配合者，例如繼續做好家居清積水，不干擾科研蚊隻的監測裝置等。盡快築起公眾信任，這道民心關，正是新減蚊技術成敗的關鍵。



辛正兒