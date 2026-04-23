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黃麗君 - 在「五年規劃」中的香港定位 | 中環High Tea

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黃麗君
12小時前
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時評 專欄
內容

　　特區政府將推出首份「五年規劃」，特首李家超日前宣布，爭取本季內發表公眾諮詢文件，諮詢範圍涵蓋金融貿易、創新科技及產業升級、土地房屋及加快發展北都、區域合作（包括融入大灣區及深化國際合作）、社會民生發展，及文體旅及綠色生活。諮詢後，政府會於年底前發表正式文本。

　　上述六大主題，市民都耳熟能詳。每年特首的施政報告都離不開就這些主題提出政策主張，到底「五年規劃」與施政報告有何分別、有甚麼關係，應是這份「五年規劃」的關鍵。

　　作為一個中、長期規劃，「五年規劃」必須是一份切實的策略性文件。要講策略，便得要講定位，因如何為香港定位，將直接影響香港未來的規劃方向。因此，在政府大談各項策略大計之前，必須先弄清楚香港要確立的定位，確保香港可真正地為國家未來作貢獻。

　　要為國家作貢獻，我們先要認清香港最大的價值，及香港與其他內地城市的最大區別，欠缺這種認知，我們的「五年計劃」難言可讓香港展現實力，發揮所長。

　　直至今天，香港與內地城市的最大分別，是香港的國際化本質，香港是中國城市中最能展現出中西匯聚、華洋雜處的特質。香港具備這些優勢，是源於香港歷史發展的軌跡。

　　過去百多年殖民地統治，讓香港承襲不少西方優良的制度和生活方式。中央透過《基本法》確立香港這些制度和生活方式可在「一國兩制」模式下延續，香港的獨特優勢因而得到確立，令我們的國際化特性不走樣、不失色。要確立香港在云云中國城市中的獨特定位，前設是中央賦予我們「一國兩制」的獨特地位，因此香港的「五年規劃」必須要將這個內涵充分發揮，才能讓香港為國家大展所長。

　　規劃未來，香港重中之重的任務是確保香港國際化的DNA不變色。公平競爭、司法獨立、法治制度、表達自由、創作自由、中英並重等等都是塑造出今日香港的元素，這些元素如何體現於「五年規劃」的六大範疇內，應是「五年規劃」的諮詢重點之一，而如何讓香港在融入大灣區及深化國際合作中取得最好的平衡，是另一重點。

　　香港為未來五年作出一個通盤規劃，是非常難得的機會。我們若能切實地抓重點，不空談，有高度有深度去制定策略，必能為香港未來的繁榮和可持續發展帶來機遇，唯有這樣，才能真真正正為國家作出貢獻！

黃麗君

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