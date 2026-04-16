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周顯 - 美國懸賞慣常「走數」 | 政政經經

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周顯
3小時前
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時評 專欄
內容

日前有報道指，美國國務院懸紅最多1000萬美元，希望民眾提供10名伊朗高層官員情報，包括新任最高領袖穆傑塔巴、情報部長哈提卜、內政部長莫梅尼、最高國家安全委員會秘書拉里賈尼，另外還有伊斯蘭革命衛軍總司令，最高領袖顧問等，但沒有名字及個人圖片。

　　不出數日，哈提卜和拉里賈尼都被炸死了，但報道沒說他們的行程是否由哪個線人所提供，更沒講線人有沒有拿到懸賞。

　　不過，按照美國德性和往績，如月前馬杜羅案，內鬼是馬杜羅的童年摯友兼貼身衛隊指揮官塔瓦塔少將（Javier Marcano Tabata），提供馬杜羅的確切座標，還下令關閉首都卡拉卡斯的防空預警系統。不過，美軍認為自己有能力完成抓捕，其自身的行動能力和情報體系才是成功的基石，因此沒必要支付這筆費用。

擒馬杜羅殺拉登均未支付

　　再回看2011年擊殺拉登，巴基斯坦醫生Shakil Afridi以開展乙肝疫苗活動為名義，採集DNA來確認拉登藏身之處，但美國也沒支付賞金，皆因找到拉登應歸功於電子情報和長期追蹤其信使。事後，Afridi被巴基斯坦政府以叛國罪判處23年監禁。

周顯

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