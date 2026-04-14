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辛正兒 - 借鑑內地「養老服務師」 研綜合式安老服務 | 社論

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辛正兒
2小時前
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時評 專欄
內容

　　人口高齡化是全球共同面對的挑戰，香港也不例外。隨着長者人口攀升，如何提供專業、整合且人性化的安老服務，已成為社會亟待解決的課題。內地近日將「養老服務師」納入新職業，透過系統化培訓打造專業人才隊伍，這一舉措值得香港借鑑。

　　「養老服務師」有別於傳統護理員，他們是從事居家、社區、機構養老服務綜合需求評估、制訂方案的專業技術人員。有內地從業者分享，數年前開始為認知功能退化長者的家庭度身訂造養老方案，包括推介合適的安老院舍。有照顧者坦言，失智長者認不到家人，照顧壓力巨大，經「養老服務師」推介合適院舍後，長者生活質素大大提升。這充分說明，專業的養老服務人才不僅能減輕家庭照顧負擔，更能切實改善長者的晚年生活。

　　香港社會進入高齡化，如何更好地為長者提供整合式照顧方案，已成為未來社會需求的趨勢。內地設立「養老服務師」，顯示出當局透過新職業的培訓應對老齡化社會問題。香港政府可以與內地加強交流和借鑑，研究是否引入類似職業資格認證體系，填補本地安老服務的人才缺口。目前香港安老服務前線人員同樣面臨流失率高、專業化程度不足等困境，若能建立清晰的職業晉升路徑和專業標準，將有助吸引更多人才入行。

　　與此同時，不少長者選擇北上內地安享晚年，香港政府有需要讓港人多了解內地提供的安老服務。除了「養老服務師」的職能和作用，其他嶄新服務如智慧養老、醫養結合等，亦應多援引內地資訊向港人介紹。這不僅有助北上養老的長者作出合適選擇，也能促進兩地安老服務的銜接與合作。

　　長遠而言，香港需要研究並制訂一套整合式安老服務，讓長者安享晚年。這需要政府、社會服務機構和公眾共同參與。政府應牽頭進行政策研究，參考內地及國際經驗，建立涵蓋需求評估、服務配對、質量監管的完整體系。社福機構則可積極培訓跨界別人才，提升服務專業水平。公眾亦需改變觀念，認識到安老服務不應停留在「有人照顧」的基本層面，而是追求「有尊嚴、有質素」的專業照護。

辛正兒

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2026-04-13 02:00 HKT
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