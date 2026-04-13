周顯 - 東油西輸也出不了紅海 | 政政經經

據報沙特阿拉伯一條通往紅海的關鍵輸油管道近日遭伊朗襲擊，導致每日輸送量減少70萬桶，加劇全球石油供應緊張。早前因應霍爾木茲海峽遭封鎖，沙特緊急啟動一項名為「東油西輸」的應急方案，將原油透過全長1200公里的東西輸油管道，出口至改道至紅海的延布港和吉達港，以繞過霍爾木茲海峽，並一度佔據沙特阿拉伯石油出口的60%至70%，利用率接近滿負荷。



紅海的叫「曼德海峽」，寬度和霍爾木茲差不多，分別是30公里和33公里，可吃深水大船的航道只寬3公里。曼德海峽連接紅海與亞丁灣，是經蘇伊士運河運輸的必經之路，承載全球約12%的海運石油貿易，霍爾木茲海峽則佔20%至30%。



海峽太窄火箭炮可封鎖



由於海峽太窄，不須用導彈，用簡單的火箭炮、無人機就可封鎖。沒多久前，伊朗支持的胡塞武裝曾經封鎖過紅海。不過，當時封鎖紅海，船隻可以改為繞道地中海、非洲好望角，缺點就只是耗多點油，同樣原理，原油從波斯灣經由陸路轉往紅海，也可以經由蘇伊士運河再運出去，當然成本也「好襟計」。幸好美伊現時已經開始談判，否則油價200美元不是夢。



周顯