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辛正兒 - 趁危機推「走塑」常態化 未雨綢繆應對糧食通脹 | 社論

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辛正兒
8小時前
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時評 專欄
內容

　　中東戰火未熄，全球石油供應鏈正經歷一場「完美風暴」。從塑膠原料到化肥價格，均全面飆升，其影響絕非短暫波動，而是將深刻改變民生成本結構。政府與社會各界須把握此刻的危機意識，一方面將「走塑」文化推至常態，另一方面為即將來臨的食材通脹做好紓困部署。

　　首先，塑膠價格暴漲已是不爭事實。受中東石化設施受損及霍爾木茲海峽航運受阻影響，全球超過99%源自化石燃料的塑膠產品成本急升。本港食肆的外賣膠袋、膠飯盒已面臨加價壓力，雖然部分商戶暫未轉嫁消費者，但若戰事持續，漲價潮將無可避免。這恰恰是推動環保習慣的契機。政府應趁勢加強宣傳，鼓勵市民自備環保飯盒與購物袋，將「走塑」從道德呼籲轉化為經濟上的理性選擇。當即棄塑膠產品變得昂貴，自備餐具不但是環保行為，更是精明的節省之舉。當局可與飲食業合作推出優惠計劃，例如自備容器享折扣，進一步鞏固這套生活習慣。

　　其次，更深遠的危機來自化肥。戰爭直接摧毀了中東地區的石化設施，而即使衝突短期內結束，重建產能最快需時一年、長則兩三年。全球化肥供應短缺，已導致尿素等價格暴漲五成，勢必推高畜牧業成本，最終反映在肉類、糧食等食材價格上。基層市民將首當其衝，生活壓力倍增。政府必須未雨綢繆，制訂應對方案。具體而言，可考慮支持食物銀行擴大儲備，同時向志願機構增加撥款，支援他們向基層派發飯餐及基本食品。同時，呼籲企業履行社會責任，加大對相關機構的捐贈力度，例如資助購買食材或提供物流支援。

　　中東戰事何時結束非主觀意願所能左右，但我們絕對可以控制自身的反應。政府須果斷帶領市民將高塑膠價格轉化為「走塑」的持久動力，同時以實際行動為基層建立安全網，減輕食材通脹帶來的衝擊。惟有如此，才能化危為機，提升社會的韌性。

辛正兒

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