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辛正兒 - 正視路邊壞車安全隱患 研立法規管配警示裝置 | 社論

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辛正兒
4小時前
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時評 專欄
內容

　　青嶼幹線發生一宗致命車禍，一輛巴士撞向因故障停下的的士，釀成兩死一傷慘劇。涉事巴士司機被捕，然而悲劇背後折射出的道路安全問題，值得社會深思。

　　雖然路邊壞車引發的致命意外，在全年交通死亡數字中佔比不高，但生命誠可貴，一宗也嫌多。每一條生命的消逝，背後都是一個家庭的破碎。今次事故中，的士亮着「死火燈」仍被猛烈追撞，車尾嚴重變形，兩名被困乘客最終不治。這說明，僅靠「死火燈」的警示作用，尤其在夜間或能見度低的環境下，遠遠不足。

　　汽車會專家指出，在黑暗環境中，「死火燈」光度有限，後方車輛未必能及時察覺。事實上，目前不少新車的車尾箱內已配備可閃亮的三角警示燈或反光牌，供司機在壞車時擺放於車尾，以加強警示。然而，現行法例並未強制規定司機必須配備及使用此類裝置。當局應積極考慮立法，規定所有車輛必須備有符合標準的後車警示燈，並明確制訂擺放距離（如車後50米）等技術要求，建立一套完整的法律框架，讓司機有法可依，違者須承擔相應責任。

　　除了完善硬件配套，加強公眾教育同樣關鍵。不少駕駛者在壞車時，缺乏正確的自保意識。政府應透過宣傳，教育司機一旦在路上壞車，絕不應站在車尾或車旁，而應盡快撤離至安全位置，例如壞車前方五十米以外的路旁。同時，要提升夜間行車者對路上壞車的警覺性，提醒駕駛者時刻留意路面情況，切勿疲勞或分心駕駛。

　　意外往往發生在一瞬間，但預防工作可以做得更周全。與其每次在悲劇後哀悼，不如從制度和教育入手，將傷亡風險降至最低。

辛正兒

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