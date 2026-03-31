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辛正兒 - 從旺角社區客廳 顯支援基層溫度 | 社論

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辛正兒
12小時前
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時評 專欄
內容

　　社區客廳計劃自推出以來，肩負延展劏房戶生活空間、打破基層孤立狀態的重任。昨天旺角社區客廳啟用，是首個簽訂五年服務期的項目，更以其前瞻性設計，為這項精準扶貧政策寫下了嶄新註腳。

　　旺角社區客廳的突破在於將「人工智能」融入基層支援，為縮窄數碼鴻溝提供了可行路徑。過去，基層家庭受限於經濟條件，較難接觸前沿科技；劏房狹窄的環境令學童缺乏安靜的學習空間與設備。該客廳引入智能炒菜機、健康檢測設備，並配備最先進的電腦與編程工具，開設新媒體及人工智能應用課程，讓基層家長和兒童能與時代接軌。這不僅是生活設施的改善，更是向上流動機會的賦權－－當貧富差距日益影響教育起點時，社區客廳以科技共享的方式，為基層下一代搭建了跨越數碼鴻溝的橋樑。

　　該項目亦體現了對九龍西社區獨特人口結構的洞察。油尖旺區聚居了不少南亞裔穆斯林家庭，傳統的社區設施往往忽略其宗教與文化需要。旺角社區客廳設立全港首個獨立穆斯林備餐間，以及配備祈禱方位指示的面談室，展現了「以人為本、因地制宜」的設計思維。這種細緻安排，不僅讓少數族裔感受到尊重，更重要的是創造了一個跨文化交流的平台。當不同背景的家庭在共享廚房、自修室中相遇，日常的互動便能潛移默化地消除偏見，促進種族融和。這對於建設一個真正共融的社會，意義深遠。

　　旺角社區客廳啟用，再次印證了政、商、民三方協作在基層治理中的潛力。此次場地由中國生物製藥有限公司慷慨借出，營運交由社福機構新家園協會負責，政府透過關愛基金支援營運費用。這種「商界出地、政府出資、專業營運」的模式，不僅大幅縮短了項目由規劃到落成的時間，更為商界履行社會責任提供了具體而透明的示範。過往商界參與慈善多以捐款為主，成效較難持續追蹤；而社區客廳讓企業能直接將閒置物業轉化為社會資產，並在五年服務期的承諾下，見證其資源如何實實在在改善基層生活。這無疑為日後更多企業參與民生項目樹立了榜樣。

社區客廳的價值不僅在於硬件升級，更在於它所傳遞的社會理念－－居住尊嚴不應因經濟條件而被剝奪。從深水埗到旺角，這些散落在劏房密集區的「第二個家」，正逐步將「精準扶貧」從冰冷的政策詞彙，轉化為有溫度的日常服務。

辛正兒

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