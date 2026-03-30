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周顯 - 麥肯錫跌落神壇 | 政政經經

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周顯
15小時前
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時評 專欄
內容

筆者第一次聽到麥肯錫（McKinsey & Company）的名字，是在唸中學時，政治學有一個《麥堅時報告》，是港英政府聘請這間顧問公司做的政治改革報告。當時它的譯名是麥堅時，但現在用「麥堅時」這個名字去搜尋，只會找到律師樓Baker McKenzie。

　　在我當時的小小心靈，麥堅時是一個高大上的機構，根本高不可攀。到了90年代，開始識得有些「學霸」進入這間公司，不管是在紐約還是香港，剛入職年薪已過百萬，再加美國會會籍之類，一年薪水已可付首期了。

「學霸」也不外如是

　　後來，人們在何時發現這間公司有問題呢？大約是在2000年左右，開始有一些其前員工出來創業，或者走進私人市場當高級管理層，竟然無一不是慘敗收場……最有名的當然是張震遠，餘不一一。

　　漸漸地，這些年來，人們得出一個結論，原來是有高分低能這回事。這當然也是因為唸大學，唸博士的人多了，更多的平凡人得以近距離觀察「學霸」，發覺也不外如是。

　　跌落神壇的麥肯錫，入職薪水也相對降低了，現時一年的薪水，肯定不足付首期。

周顯

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