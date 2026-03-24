陶傑 - 德國笑話 | 油尖多士

英國人抱怨火車服務：不時延誤、臨時取消，司機動輒罷工，但是，若和德國相比，即刻心平氣和。



德國的火車服務近年在歐洲，幾乎已經包尾，臭名遠播。德國鐵路公司簡稱DB，已成德國全民的笑柄，網上隨便一搜，都是諷刺DB的黑色幽默。



首先是不準時，準時率由2024年的62.5%跌至去年的60.1%。完全顛覆世人對德國公司守時的刻板印象。有笑話稱：如果錯過早上10：30的火車，仍有機會趕得及上一班9：30的火車，因為9：30那班一定延誤。



DB經常因莫名其妙的理由取消列車，除常見的罷工外，諸如路軌上有樹枝、或路邊有行人閃過、天氣轉差、司機肚痛，即可完全取消，趕乘客下車－－雖然安排接駁巴士，但返工高峰時刻，人多車少，乘客逼不得已只能自己叫的士。



更大的挑戰是轉乘月台隨意錯配，明明寫住2號月台，直至火車進站，才發現是路軌對面月台，原本呆候的乘客，立即拔腿狂奔，現場極為搞笑，恍如鐵路公司對乘客有意的惡作劇。



德國鐵路淪落到這個地步，原因無非老生常談。其一大規模頻繁罷工，司機工會和服務業工會勢力龐大。其二基建老化，長期失修，許多路軌、橋樑、電氣系統都已超過半世紀。其三，公司結構疊床架屋，官僚主義病入膏肓。



德國鐵路公司2025年淨虧損高23億歐羅，既不敢大規模裁員，也不敢加票價，甚麼維修、改建，通通沒錢。如果在德國火車站見到月台上人群歡呼拍手，並非勝利球迷，而是乘客為失蹤的火車終於抵站而額手稱慶。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑