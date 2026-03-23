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周顯 - Okura具日本賭牌憧憬 | 政政經經

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周顯
1小時前
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時評 專欄
內容

日本政府共發出3張賭牌，其中有1張已經名花有主，就是在大阪市，獲牌者是美國的美高梅（MGM）和全球最大的非銀行金融機構歐力士（Orix）。

趁明年申請炒一轉

　　日本法律允許最多發放3張綜合度假村（IR）牌照，因此還有兩個名額，提交時間是明年的5月6日至11月5日，至於潛在申請者包括北海道、愛知縣、長崎縣、和歌山縣橫濱市及東京都。

　　大家都知道，現時日本合法賭博，只有賭馬和彈珠機（柏青哥），但馬場是公營，這即是說，柏青哥經營者是最有經驗的賭博企業。在長崎，柏青哥的霸主就是王蔵株式会社，也即是香港上市的Okura Holdings（1655）。

　　假設賭牌在長崎縣或和歌山縣落地，王蔵必然可以分一杯羹，而且它在香港上市，順理成章也有廣泛的中國人脈，而這正是日本賭場的最大潛在客戶。

　　Okura現時市值僅1.5億元，遠低於殼價，市盈率僅2倍左右。或者你會問：申請唔到賭牌點算？筆者回答是：邊個叫你揸到公布結果啫，炒申請緊嗰轉咋嘛，上次都有隻港股趁申請日本賭牌，炒高十幾倍啦！

周顯

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2026-03-19 02:00 HKT
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