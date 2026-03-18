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辛正兒 - 改過路與駕駛陋習 嚴厲執法只是開始 | 社論

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辛正兒
3小時前
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時評 專欄
內容

　　由昨日起，警方展開為期兩周的全港性執法行動，打擊司機不專注駕駛及行人亂過馬路。這一行動並非無的放矢，而是源於一組令人憂慮的數字：2025年本港交通意外死亡人數達96人，當中行人死亡高達52人，較前年急升24%。在冰冷統計背後，是一條條生命的消逝，更是數十個家庭的破碎。面對如此嚴峻的道路安全問題，警方的嚴厲執法固然能收立竿見影之效，但要從根本上減少悲劇，當局須推動更多工作。

　　是次執法行動，「事先張揚」，但警示作用不容小覷。正如警方數據所示，致命意外的兩大成因是司機不專注駕駛（如使用手提電話）及行人違法過馬路（如衝紅燈、「攝車罅」）。透過高調且密集的巡邏，向社會釋放「違法必究」的強烈訊號，有助於扭轉部分道路使用者的僥倖心態。我們期望警方於行動結束後，適時公布檢控數字及違法行為的分類統計，讓公眾清晰了解哪類行為最為猖獗，這份透明度就是一種極具針對性的公民教育，能進一步深化社會對道路安全的討論與警覺。

　　然而，執法只是治標，要達至治本，政府須從道路設計的根本入手。數據顯示，涉及行人的致命意外中，65歲或以上長者佔高達65%。這說明了問題不僅在於行人不守規則，更可能在於部分過路設施對行動較慢的長者並不友好。政府應全面檢視各區的「交通黑點」，尤其是長者聚居的地區，致力消除不安全因素。與此同時，當局應積極研究利用人工智能及大數據分析，實時監測交通流量及行人習慣，優化交通燈號時間，以科技手段織密道路安全網。

　　此外，罰則的阻嚇力亦需適時檢討。目前法例對於「不專注駕駛」或「危險駕駛」的定義及罰則，在嚴重事故中固然有較高刑罰，但對於一些未致傷亡、卻極易引發意外的違規行為，其阻嚇力是否足夠？政府必須持續審視各項交通違例的罰則，確保其能緊貼社會實況，對罔顧安全的行為起到應有的懲戒作用。

辛正兒

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