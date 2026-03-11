辛正兒 - 肉檔鼠患響警號 晚間規管須提高 | 社論

近日，食環署展開一連串打擊新鮮糧食店違規行動，巡查逾二百間店舖，提出數十宗檢控，更對元朗「佳宝食品超級市場」及九龍城「金寶肉食公司」等屢教不改者使出撒手鐧－－取消牌照或即時封閉。此舉無疑是對業界的一次震懾，也回應了公眾對食用安全的深切憂慮。然而，當夜間豬肉隨地放、任由老鼠噬咬的畫面仍歷歷在目，公眾不禁要問：僅僅依靠突擊巡查，能否徹底斬斷伸向肉食的鼠爪？



傳媒揭發的畫面令人觸目驚心：清晨運抵肉檔的豬殼被隨意置於骯髒地面，甚至遭老鼠啃食。此情此景，折射出的不僅是個別商戶漠視法紀，更是監管體系在夜間時段失守，食環署日間巡查再嚴密，若無法覆蓋凌晨至清晨的關鍵時段，便如同「白天鎖門，夜間洞開」，難以對違規操作形成有效震懾。老鼠不會因日出而停止活動，不法之徒也不會因監管空白而收手。



此次食環署將行動時間特意安排在「肉車將豬殼送到新鮮糧食店的清晨時份」，顯示當局已意識到時間節點的重要性，方向值得肯定。但這是一次性的特別行動，還是常態化的機制調整？要對症下藥，必須將這份「夜間敏感度」融入常規執法。正如當局為打擊鼠患調配人手至夜更，針對肉類運輸交收這一「鼠患源頭」環節，同樣需要設立恆常的夜間巡查機制，讓監管之網真正全天候覆蓋，令心存僥倖者無機可乘。



然而，整頓行業絕非單靠「罰」與「封」便能畢其功於一役。金寶肉食公司被封後多次申請解封未果，曝露了單純強制措施的局限：店舖可以暫時關閉，但若商戶缺乏改善動力和專業指導，衛生標準難以持久達標。更根本的出路，在於推動行業整體提升。食環署應主動作為，架設與業界，特別是中小型肉檔經營者的溝通橋樑，深入了解他們在夜間運輸、短暫儲存等環節面臨的實際困難，共同制訂一套切實可行、兼顧衛生與效率的操作指引。



這套指引不應是高高在上的條文，而應是經過實踐檢驗、符合業界作息規律的行為守則。從屠場出貨、運輸車輛的衛生標準，到豬肉抵達店舖後的臨時存放、防鼠措施，每一個環節都應有清晰規範。更重要的是，要將這套程序內化為行業的自律共識，鼓勵商戶互相監督，讓維護衛生不再是應付檢查的權宜之計，而是保障自身商譽、贏得顧客信任的自覺行動。惟有如此，才能從源頭上切斷鼠患的食物鏈，建立起抵禦鼠患的銅牆鐵壁。



辛正兒