周顯 - 生意好不應開分店 | 政政經經

周顯
10小時前
話說視后唐詩詠（Natalie）在與TVB約滿後，去了日本學整麵包，2024年10月在銅鑼灣波斯富街開設日式吐司專門店33Cubread，開業初期更請了日本知名烘焙職兼前藝人川島善行監修，馬上成為人氣店，大排長龍。

　　於是唐詩詠乘勝追擊，逆市連環擴張，先後在中環及沙田開分店。然而，生意居然逆轉，據報現時麵包店每日的營業額僅4位數字，連基本開支都未足夠。

繼續排長龍反可宣傳

　　這其中的一個原因，是麵包店價錢太貴，現時消費降級負擔不起。但其實香港的資訊太發達，新店開張加上宣傳，往往有短期效應，並會造成一個假象，而這假象並非個例，而是普遍情況。

　　所以，正確的做法是死都唔開分店，寧願大排長龍，這反而可造成宣傳效應。另一個例子是一間意大利小餐廳Nocino，幾年前在天后開店，一日8輪，午晚餐各4輪，香港第一，但分別在中環和觀塘開分店後，就walk-in也有位了。

　　不過唐小姐大把錢，住在中半山地利根德里蘭心閣，月租12萬，無所謂啦。

周顯

