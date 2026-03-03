辛正兒 - 帝國動武干預別國 催生全球多極秩序 | 社論

2026年伊始，國際舞台上演了驚心動魄的一幕：從美軍對委內瑞拉的「閃電式」綁架，到精準刺殺伊朗最高領袖，華盛頓以其極其粗暴和血腥的手法，向世界展示了其「軍事帝國主義」的真面目。這兩宗針對主權國家領袖的軍事行動，絕非孤立的事件，而是一場意圖深刻的全球能源與金融霸權的掠奪戰。



美國的目標昭然若揭，核心就是石油。委內瑞拉坐擁全球已探明石油儲存量第一的寶庫，伊朗則扼守全球石油運輸的咽喉霍爾木茲海峽。通過直接控制這些關鍵產油國的政權，美國不僅旨在讓其石油公司重新奪回被沒收的資產，更企圖將這些龐大的能源儲備牢牢綁定在以美元結算的貿易體系中。這是對「石油美元」根基的極端維穩，試圖以最直接的暴力手段，震懾所有敢於挑戰美元霸權，或嘗試用歐羅、人民幣進行能源交易的力量。



然而，這種以強權取代規則的「單邊主義」，正引發劇烈的反噬。美軍在委內瑞拉行動中展現出的精準情報與先進科技，如天基互聯網、人工智能輔助的目標鎖定與認知戰，確實令人震驚。它表明國家元首的傳統安全屏障已被技術穿透，個人安全與國家主權在算法和衛星的凝視下變得前所未有的脆弱。這種將國家暴力機器與尖端科技深度綁定的模式，必將刺激全球新一輪的軍事競賽。各國為求自保，勢必傾力研發反制技術，從反衛星武器到抗干擾通訊，從強化反間諜能力到建立自主可控的國防科技體系。世界正被推入一場以「血腥暴力」為底色、涵蓋物理與虛擬空間的新冷戰深淵。



更具諷刺意味的是，這場豪賭的結局很可能虎頭蛇尾。美國雖然能憑藉軍事優勢迅速推翻一個政權，卻無法命令資本進入一個投資環境極度惡劣、基礎設施破敗不堪的「爛攤子」。同時，全球能源格局已今非昔比，供應過剩與來源多元化極大地稀釋了「石油武器」的威力。美國的「強盜外交」不僅未能挽救日益空心化的美元信用，反而因其對盟友亦施加關稅與領土威脅，加速了全球「去美元化」和貿易夥伴多元化的進程。



總之，美國正以軍事強權的邏輯，在全球上演一場以武力重塑霸權的鬧劇。這種違背歷史潮流與市場規律的行徑，非但無法長久維持其霸主地位，反而會成為點燃全球反抗之火、催生一個更加多極化、平等化新秩序的催化劑。



辛正兒