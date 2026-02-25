陶傑 - 壞王子 | 油尖多士

英國國王查理斯三世的胞弟安德魯王子被捕，罪名是涉嫌向美國淫媒愛潑斯坦洩露機密，是近代英國皇室最大的醜聞，比甚麼退位、婚變，兄弟不合要嚴重許多。



安德魯王子一向形象麻麻，具典型的「次子綜合症」：尤其在大家族之中，不受父母重視，沒有重要的責任擔當，所獲資源有限，性格容易偏激、叛逆，自尊心低落。除安德魯之外，查理斯的次子哈利也是一個典型，與美國女演員梅根結婚之後，自我炒作，尋求關注，更是新聞不斷。



但與安德魯相比，哈利的麻煩不值一哂。安德魯年輕時迎娶莎拉費格遜，夫婦倆聚少離多，早已被嗅覺靈敏的英國傳媒所捕捉，兩人形象俗氣，距大眾想像中的王子公主甚遠，是顛覆皇室體面形象的一個最容易的突破口。



英國是君主立憲制，對皇室成員本身的才幹、品行，甚至智商並無太高要求，譬如維多利亞女王與兒子愛德華七世，均以貪吃聞名，體型與疾病也為民間所嘲笑。當今溫莎皇室的祖先是來自德國的祖孫三代佐治國王，評價都很一般，尤其最後一位佐治三世，晚年患上精神病，而且在位期間爆發了美國獨立戰爭，在獨立宣言中，佐治三世更被指控為殘民以逞的暴君。



但皇室成員的怪癖、缺陷、過錯，在古代尚可容忍，甚至傳為談資，在大眾傳媒主導的今日，公眾的包容度已經變得很低，皇室的存在需要更合理的解釋，伊利沙伯女王繼承父志，經歷了戰爭的洗禮，將尊嚴和禮節置於個人之上，恪守己分，數十年如一日，體現貴族傳統的文化價值，方贏得全民愛戴。



而安德魯王子的品行，從正反兩面看，都是皇室不合時宜的明證：傾向保皇者，可以批評繁文縟節壓抑人性，是女王夫婦對兒女的愛和教育不足，皇室需與時俱進；反對派更可以用安德魯為例，所謂上流社會不過男盜女娼，供養皇室，純粹浪費納稅人的血汗錢。以伊利沙伯女王之高民望，要求廢除皇室的聲音也不曾斷絕，安德魯王子之敗壞，使皇室這座搖搖欲墜的大廈，再經不起時間考驗了。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑