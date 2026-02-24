陶傑 - 日本的兩難 | 油尖多士

儘管日本首相高市早苗在眾議院大選時重申「收緊移民條例，嚴格審查永久居留資格」，贏得選民近乎一面倒的支持，但日本的人口結構已經出現不可逆轉的趨勢：本國下一代不斷減少，需要外來移民填補人口，而且不得不從落後地區引入基層的勞動力。



東京附近的川口市，很早便成為中國福建移民的聚居地，但近年中國特色已經被新的移民族群沖淡，不但越南菜館十分流行，南亞和中東的公司也攙雜其中，尤其是來自土耳其和敘利亞的庫爾德人，地鐵站使用多種語言廣播，找換店也貼上各種東南亞、中東的國旗標誌，儼然如倫敦、巴黎和柏林等歐洲大城市的街區。



川口市的外來人口已達到8%，開始接近歐洲一些城市的比例，去年出生的新生兒之中，每8個就有一個外國人；對比高市早苗內閣的態度，川口市地方政府對移民則顯得非常友善，不但政府部門設置不同語言的諮詢服務，甚至免費向新移民開放日語課程。



但川口市絕非孤例，以東京為核心的衛星城市，由於物價的低廉和交通的連接，都有可能變成移民聚居地，正如巴黎的第18、19、20區和北部有名的93區。同樣，日本也有移民以旅遊簽證入境之後，申請難民庇護，每年不斷上訴，一直拖延十幾二十年者，淪為「黑戶」，只在移民聚居區活動，完全不通日語，大有人在。



眾所周知，歐洲的治安急劇惡化，新移民和原住民不斷爆發衝突，許多移民的第二代，甚至第三代不但無法融入主流社會，反而心懷不滿，成為社會的定時炸彈。日本城市的人口密度仍遠高於歐洲，日本文化素來講究禮節，要求嚴格，再加上島國環境先天排斥外族，而歐洲移民政策的前車之鑒不遠，導致當今日本社會對引入移民，既恐懼又無奈，陷入兩難。接下來顯而易見的問題就是，日本的治安會不會也變得像歐洲一樣？



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑