Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周顯 - 私煙氾濫不應再加煙稅 | 政政經經

政政經經
政政經經
周顯
7小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

海關上周發布2025年工作報告，全年案件升2成，其中高達75%涉及私煙，達2.9萬宗，拘捕近2.9萬人，宗數及拘捕人數均增加超過3成。破獲私煙數字近6億支，涉及未完稅金額近20億元。海關過去兩年在沒有增加人手下仍然取得亮眼成績，值得一讚。

　　對於私煙氾濫，海關關長陳子達說得很直白，他先後用中文及英文回答，都指是因為香港煙稅較鄰近地區為高，吸引市民將平價煙帶回港，也吸引集團式走私。陳關長更稱，海關去年幾乎每周都有破獲大型私煙案件的消息公布。

澳洲情況應引以為鑑

　　面對如此猖獗的私煙問題，明眼人都知道不能再提高煙稅，不能再給予私煙集團利潤空間，但有控煙團體於最後關頭仍然硬銷加稅，似乎不達世衛提出的75%指標誓不罷休，其實這是非常奇怪的，海關已經「叫救命」，並打開口牌指出私煙問題的源頭，為何這些團體仍要進一步壓榨海關？

　　目前澳洲煙草稅率已經超過世衛的75%建議，但該國私煙問題極為嚴重，甚至引發多場私煙團夥之間的火併。香港去年亦曾發生私煙集團的仇殺案，由於合法煙與私煙利差驚人，執法部門即使投入天文數字的資源也難以堵截，香港應該正視並引以為鑑。

周顯

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
11小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
21小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
11小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
11小時前
01:29
領展停車場新年期間全單額外加收10元 司機：覺得唔合理
突發
13小時前
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
影視圈
17小時前
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影視圈
14小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 汪敦敬：四成資金作買樓首期｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 汪敦敬：四成資金作買樓首期｜百萬倉
投資理財
3小時前
更多文章
周顯 - 日本注定會衰落 | 政政經經
　　英國是島國，日本也是島國，一個連接大西洋，另一個則連接太平洋，都是人口稠密的國家，在大航海時代吃盡了紅利。英國崛起得早，在美洲吃到飽後，又吃了印度；但日本卻因發達太遲，於二戰中還未消化便被打到嘔了出來。日本戰後，也曾經有過一段輝煌時期，不過風光沒幾年，再一次打回原形。 島國輝煌時代已過 　　筆者之所以簡述以上歷史，是想說明大航海時代已完結，島國的紅利已然過去，而英國和日本注定會衰落
2026-02-12 02:00 HKT
政政經經