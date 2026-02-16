周顯 - 私煙氾濫不應再加煙稅 | 政政經經

海關上周發布2025年工作報告，全年案件升2成，其中高達75%涉及私煙，達2.9萬宗，拘捕近2.9萬人，宗數及拘捕人數均增加超過3成。破獲私煙數字近6億支，涉及未完稅金額近20億元。海關過去兩年在沒有增加人手下仍然取得亮眼成績，值得一讚。



對於私煙氾濫，海關關長陳子達說得很直白，他先後用中文及英文回答，都指是因為香港煙稅較鄰近地區為高，吸引市民將平價煙帶回港，也吸引集團式走私。陳關長更稱，海關去年幾乎每周都有破獲大型私煙案件的消息公布。



澳洲情況應引以為鑑



面對如此猖獗的私煙問題，明眼人都知道不能再提高煙稅，不能再給予私煙集團利潤空間，但有控煙團體於最後關頭仍然硬銷加稅，似乎不達世衛提出的75%指標誓不罷休，其實這是非常奇怪的，海關已經「叫救命」，並打開口牌指出私煙問題的源頭，為何這些團體仍要進一步壓榨海關？



目前澳洲煙草稅率已經超過世衛的75%建議，但該國私煙問題極為嚴重，甚至引發多場私煙團夥之間的火併。香港去年亦曾發生私煙集團的仇殺案，由於合法煙與私煙利差驚人，執法部門即使投入天文數字的資源也難以堵截，香港應該正視並引以為鑑。



周顯