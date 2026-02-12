周顯 - 日本注定會衰落 | 政政經經

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周顯
3小時前
　　英國是島國，日本也是島國，一個連接大西洋，另一個則連接太平洋，都是人口稠密的國家，在大航海時代吃盡了紅利。英國崛起得早，在美洲吃到飽後，又吃了印度；但日本卻因發達太遲，於二戰中還未消化便被打到嘔了出來。日本戰後，也曾經有過一段輝煌時期，不過風光沒幾年，再一次打回原形。

島國輝煌時代已過

　　筆者之所以簡述以上歷史，是想說明大航海時代已完結，島國的紅利已然過去，而英國和日本注定會衰落，畢竟這兩國在歷史長河，向來是窮國，偶然在三幾百年興起，是偶發暴富，最終會回歸平均值。

　　筆者預計，日本在未來的日子將會衰落，日圓繼續下跌，所以逢高必沽，是對它的基本策略。而筆者作為「哈日族」，極度喜愛日本的動漫、美食以至美女，甚至喜愛到學了日文多年（但學來學去學不會），不得不很遺憾的告訴大家，這些精緻的日本文化，將會在未來十多二十年，逐漸消逝。

　　簡單的結論是，日本要快去、多去，因為現在不去，以後的日本，將不是今天這個模樣了。

周顯

