周顯 - 「死了麼」已經死了 | 政政經經

內地有一個獨居者報平安App，用戶每日簽到，證明仍活着，若連續未簽到，則會通知緊急聯絡人，名叫「死了麼」。這當然是惡搞阿里巴巴的「餓了麼」，但在去年12月，「餓了麼」已易名「淘寶閃購」，剛好是「死了麼」的全盛時期。



這個App由3名95後年輕人遠端協作開發，僅用1個月便完成了初版，皆因其製作簡陋，完全沒有技術含量，當然開發成本也極低。



該App最初是免費，由於大受歡迎，很快便要付費購買，定價8元人民幣，居然也有大把人買，開發者發了一筆小財。很快又做了升級版，添加了一些功能，例如支持綁定智能手環監測心跳，一有不對便觸發警報。



因為太受歡迎，必然受到爭議，但其實這App的技術及想法，根本沒有甚麼特別，最絕的是名字，可以說，這筆小財就只因為「死了麼」這3個字而發。



也正是「槍打出頭鳥」，在1月中旬，「死了麼」突然下架，官方沒有公布原因。不過，這時已出現了許多類似功能的模仿App，但名字創意遠遠比不上「死了麼」。



周顯