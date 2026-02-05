周顯 - 走法律罅切忌太揚 | 政政經經

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周顯
朋友邀我參加一個項目，出錢兼出力，我聽他解釋過後，皺了眉頭，他連忙說：「我諮詢過律師，是某某某（非常資深的著名事務律師，我認識多年但不熟），他說不犯法，沒問題。」

　　我找了個理由，婉拒了，但介紹了另一位朋友給他，這朋友聽聞大喜，認為鴻鵠將至，會發大財。

　　問題是，走法律罅的事我不少做也不怕做，為何會不幹這一票呢？皆因這門生意的利潤很薄，只有3%，但是流轉率很快，而且數額很大，所以能賺很多錢，可能是千萬計，甚至是以上。

　　這就牽涉到一個大麻煩，就是牽涉到很多人，很容易成為社會事件，甚至是升級至政治事件，最怕就是政府「槍打出頭鳥」，縱使不明確犯法，也來搞你一搞，那就大麻煩了。

　　最典型的例子就是JPEX，當時筆者身邊的所有有識之士都認為，JPEX不犯法，相信該公司也已諮詢過律師，所以肆無忌憚。但正是「人怕出名豬怕肥」，JPEX做得太揚，政府關注了，特別為它立了新法，JPEX唔識死，以為真的沒事，繼續衝下去，結果就是拉人封艇，完蛋了。

周顯

周顯 - 特朗普抓捕馬杜羅為私怨 | 政政經經
特朗普抓捕馬杜羅，在事後孔明的立場去看，似乎是特朗普的任意行為，皆因他和委內瑞拉的原副總統、代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）似乎並無默契，對方也不配合美國的行動。至於流亡美國的反對派領袖馬查多，特朗普似乎也沒有任何後着。 　　說到石油，石油商都不肯投資委內瑞拉，皆因政局太過動盪，人民太過反美，投資當地風險太大。說到封鎖委內瑞拉的海岸，不讓其石油出口，則抓不抓馬杜羅也可做到
2026-01-29 02:00 HKT
