辛正兒 - 築牢黄金市場基石 鞏固國際金融中心 | 社論

國際金價突破歷史新高，這一波黃金牛市，背後有深層驅動因素。根本原因之一，是全球貨幣信用重構，美元信用地位因高債務和高利息面臨挑戰。正在此時，特區政府明言，要強化黃金中央清算系統，相關計劃於今年內開展試運，這一舉措，可說適逢其時。



面對黃金市場的歷史性機遇，香港正全方位建構黃金交易生態系統。特區政府的布局既務實又具戰略眼光。在基礎建設方面，機管局已完成機場貴金屬儲存庫首階段擴建，容量達200噸，並積極落實進一步擴容至1000噸的計劃。而區域合作成為香港黃金市場發展的關鍵，特區政府已與深圳市地方金融管理局簽署合作備忘錄，共同建構深度融合的區域黃金生態圈。



在香港打造國際黃金交易中心的規劃中，黃金中央清算系統建置是核心工程。此系統計劃於今年內試運，由特區政府全資擁有的公司管理。目前香港黃金場外現貨交易有明顯痛點：均需買賣雙方自行清算，造成不便。而中央清算系統的建立，可以提升市場效率。這系統也將深化與內地市場的互聯互通。香港亦會與上海黃金交易所簽署合作備忘錄，公布加強黃金中央清算系統建設的計劃。



當局優化黃金交易，旨在鞏固作為國際金融中心的地位。但在個人層面，在看好黃金長期配置價值的同時，需要警惕短期市場風險。黃金價格已處歷史高位，現貨黃金今年累計上漲超過71%。市場觀點對金價前景呈現分歧。有投資專家直指︰「黃金最好的階段已經過去。」並賣掉持有的黃金。



黃金投資需遵循三大原則：忌「猜頂猜底」、忌「快進快出」、忌「配置太多」。多數建議黃金佔投資組合的5-10%，作為分散工具而非主力資產。亦有專家提示，隨着大量ETF資金、CTA資金及部分投機資金陸續增配黃金，短期交易存在擁擠的風險。鑑於此，在黃金牛市下，個人入市，必須量力而為。



辛正兒