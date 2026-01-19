Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 築牢黄金市場基石 鞏固國際金融中心 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
7小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　國際金價突破歷史新高，這一波黃金牛市，背後有深層驅動因素。根本原因之一，是全球貨幣信用重構，美元信用地位因高債務和高利息面臨挑戰。正在此時，特區政府明言，要強化黃金中央清算系統，相關計劃於今年內開展試運，這一舉措，可說適逢其時。

　　面對黃金市場的歷史性機遇，香港正全方位建構黃金交易生態系統。特區政府的布局既務實又具戰略眼光。在基礎建設方面，機管局已完成機場貴金屬儲存庫首階段擴建，容量達200噸，並積極落實進一步擴容至1000噸的計劃。而區域合作成為香港黃金市場發展的關鍵，特區政府已與深圳市地方金融管理局簽署合作備忘錄，共同建構深度融合的區域黃金生態圈。

　　在香港打造國際黃金交易中心的規劃中，黃金中央清算系統建置是核心工程。此系統計劃於今年內試運，由特區政府全資擁有的公司管理。目前香港黃金場外現貨交易有明顯痛點：均需買賣雙方自行清算，造成不便。而中央清算系統的建立，可以提升市場效率。這系統也將深化與內地市場的互聯互通。香港亦會與上海黃金交易所簽署合作備忘錄，公布加強黃金中央清算系統建設的計劃。

　　當局優化黃金交易，旨在鞏固作為國際金融中心的地位。但在個人層面，在看好黃金長期配置價值的同時，需要警惕短期市場風險。黃金價格已處歷史高位，現貨黃金今年累計上漲超過71%。市場觀點對金價前景呈現分歧。有投資專家直指︰「黃金最好的階段已經過去。」並賣掉持有的黃金。

　　黃金投資需遵循三大原則：忌「猜頂猜底」、忌「快進快出」、忌「配置太多」。多數建議黃金佔投資組合的5-10%，作為分散工具而非主力資產。亦有專家提示，隨着大量ETF資金、CTA資金及部分投機資金陸續增配黃金，短期交易存在擁擠的風險。鑑於此，在黃金牛市下，個人入市，必須量力而為。

辛正兒

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
16小時前
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
11小時前
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
宏觀經濟
3小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
17小時前
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
2026-01-18 06:00 HKT
渣馬｜ 周潤發陪鮑起靜轉跑10公里 率「幾百歲」明星隊齊衝線
即時體育
21小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
22小時前
更多文章
辛正兒 - 針對個別黑心行業 設預繳消費冷靜期 | 社論
　　消委會披露一宗令人震驚個案：一位年逾七旬長者，在美容院職員推銷下，累計購買價值逾30萬元的療程，未使用次數達550次。即使每兩周使用一次，要逾20年才能用完，而大部分療程有效期僅剩2年。此案例絕非孤例，它如同一面鏡子，映照出香港預繳消費市場，特別是美容、健身等個別行業的監管漏洞與消費者的無助境地。令人扼腕的是，針對此亂象而設「冷靜期」法例的討論，在社會上延宕超過4分1世紀，至今仍停留在「研究」
2026-01-16 02:00 HKT
頭條社論