陶傑 - 羅浮宮再失職 | 油尖多士

巴黎羅浮宮繼驚天珠寶竊案之後，又爆出醜聞：館內埃及文物圖書館水管故障，導致污水洩漏，400多冊書籍受損，部分已無法修復，現場可見書架被淋濕，地毯被掀起，濕透的書籍散落四周。



羅浮宮管理層再度成為眾矢之的，早有員工報告管道有老化問題，申請撥款維修，顯然並未得到回應。羅浮宮的工會趁勢宣布，下周起發動罷工，抗議工作條件惡劣和人手短缺，甚至反對館方將門票大幅加價至32歐羅以增加收入。



出了問題，法國人第一時間想到的辦法是罷工，頗具黑色幽默。羅浮宮管理接連出現紕漏，可謂外患內憂俱全，管理敗壞已到了肉眼可見的地步。



羅浮宮現有建築大多興建於17世紀至19世紀之間，18世紀末法國大革命爆發之後，羅浮宮便開放為博物館，但只有藝術家和外國遊客獲許入內，直至1855年才正式免費向公眾開放。19世紀巴黎公社革命，羅浮宮部分建築被焚毀，最嚴重的威脅是第二次世界大戰，納粹德國佔領巴黎，羅浮宮也曾歷經一次龐大的藏品疏散計劃，執行縝密而成功。



但今日羅浮宮的管理層，只是面臨建築和設備老化的問題，也表現得力不從心，完全不合格，以這等能力管理數十萬件珍藏，豈能令世人安心？



曾幾何時，有能力妥善保管和集中展覽，也可以作為合理持有的辯解理由。但羅浮宮近年屢屢面對歸還文物的要求，隨着羅浮宮的失職，要求歸還的聲音勢將放大。歷史上也有過先例，拿破崙第二次退位之後，奧地利、西班牙、德國和英國都下令羅浮宮歸還原物，最終索回了5000多件藝術品。



