Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶傑 - 羅浮宮再失職 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶傑
21分鐘前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　巴黎羅浮宮繼驚天珠寶竊案之後，又爆出醜聞：館內埃及文物圖書館水管故障，導致污水洩漏，400多冊書籍受損，部分已無法修復，現場可見書架被淋濕，地毯被掀起，濕透的書籍散落四周。

　　羅浮宮管理層再度成為眾矢之的，早有員工報告管道有老化問題，申請撥款維修，顯然並未得到回應。羅浮宮的工會趁勢宣布，下周起發動罷工，抗議工作條件惡劣和人手短缺，甚至反對館方將門票大幅加價至32歐羅以增加收入。

　　出了問題，法國人第一時間想到的辦法是罷工，頗具黑色幽默。羅浮宮管理接連出現紕漏，可謂外患內憂俱全，管理敗壞已到了肉眼可見的地步。

　　羅浮宮現有建築大多興建於17世紀至19世紀之間，18世紀末法國大革命爆發之後，羅浮宮便開放為博物館，但只有藝術家和外國遊客獲許入內，直至1855年才正式免費向公眾開放。19世紀巴黎公社革命，羅浮宮部分建築被焚毀，最嚴重的威脅是第二次世界大戰，納粹德國佔領巴黎，羅浮宮也曾歷經一次龐大的藏品疏散計劃，執行縝密而成功。

　　但今日羅浮宮的管理層，只是面臨建築和設備老化的問題，也表現得力不從心，完全不合格，以這等能力管理數十萬件珍藏，豈能令世人安心？

　　曾幾何時，有能力妥善保管和集中展覽，也可以作為合理持有的辯解理由。但羅浮宮近年屢屢面對歸還文物的要求，隨着羅浮宮的失職，要求歸還的聲音勢將放大。歷史上也有過先例，拿破崙第二次退位之後，奧地利、西班牙、德國和英國都下令羅浮宮歸還原物，最終索回了5000多件藝術品。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

最Hit
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
8小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
11小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
8小時前
有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
深圳山姆購熱賣麻薯驚現活老鼠 官方：商品取貨點周邊蟲害侵入
即時中國
5小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
8小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
2025-12-08 10:00 HKT
02:31
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
8小時前
49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了
49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了
影視圈
5小時前
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
飲食
8小時前
更多文章
陶傑 - 倫敦聖誕亮燈 | 油尖多士
　　倫敦市長簡世德在特拉法加廣場主持聖誕亮燈儀式，現場唱誦聖誕歌曲，簡世德在鏡頭前依然面露難色，顯得手足無措，似乎自己闖入了一個不應該參加的聚會，一心只想逃離。 　　簡世德是巴基斯坦裔，連任倫敦市長已有多年，曾經在特朗普第一次當選美國總統期間，在倫敦上空放飛特朗普巨嬰氣球，肆意嘲笑。特朗普最近在聯合國大會上，當眾批評倫敦的治安極差，簡世德是全世界最惡劣的市長，倫敦很快將邁向伊斯蘭教法統治。簡
2025-12-09 02:00 HKT
油尖多士