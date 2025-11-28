Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 火劫後的哀思與重建 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
3小時前
　　大埔宏福苑一場無情五級大火，死傷慘重。這場香港近年來最嚴重的火災之一，讓整座城市陷入深深的悲痛。面對厄禍，各界送暖。香港與內地企業紛紛伸出援手，展現了人間有情的大愛精神。這些捐助，從巨額資金到生活必需品，都是流離失所的災民提供了及時的幫助。

　　火災的慘烈程度，令人震驚，社會各界同感這場悲劇帶來的心理衝擊，甚至造成深層的心理創傷。各個志願機構接受市民的查詢，同時給予輔導，應對這個艱難時刻。此刻，我們更需要互相關懷，若發現身邊人情緒受困擾，應及時伸出援手，有需要時尋求專業人士協助。而政府各部門積極籌建災民所需，由臨時住宿、藥物支援，以至證件補辦等，展現以民為本的精神。

　　這場悲劇揭露了棚架防火安全的嚴重漏洞，必須立即整改，以防相似災難重演。專家指出，不少地盤為節省成本，沒有使用阻燃棚網，是肇禍之源，也反映業界忽視安全的劣根性。建造業議會已發信強烈呼籲，各承建商必須立即檢視及確保所有保護網均須具有符合認可標準的適當阻燃性能，以杜絕災害陷阱。

　　廉政公署就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。警方亦拘捕了3名工程公司負責人，涉嫌誤殺。社會期望各執法部門深入調查，向肇禍者追究法律責任，還死傷者和公眾一個公道，亦向建造業發出強烈警號，必須深徹檢討，依法辦事，築起更高的地盤安全標準，亦鞭策前線工人改掉惡習，重建良好的地盤文化。從政府到業界，從企業到個人，都必須行動起來，將這場火劫帶來的傷痛，轉化為確保城市安全的集體決心。

頭條社論