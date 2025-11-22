陶傑 - 特朗普起訴BBC | 油尖多士

美國總統特朗普起訴英國廣播公司BBC，要求賠償10億美元，理由是BBC刻意竄改他的演講。



事緣2021年初特朗普不肯承認敗選，曾在國會發表演講，但BBC去年的旗艦新聞節目「全景」，卻將他這段演講掐頭去尾，剪掉了他呼籲支持者和平的句子，並且在他演講完，剪輯了一段遊行人群湧向國會的片段，所呈現的效果便是特朗普煽動支持者暴力衝擊國會，明顯在誤導觀眾。



BBC內部曾有人向高層舉報這一做法違反規則，但高層認為，剪輯片段是常規操作。目前，BBC已向特朗普致歉，但拒絕賠償。



特朗普的索賠當然是漫天要價，製造新聞噱頭，BBC每年獲政府撥款9000萬英鎊，如果向特朗普賠錢，等於是英國政府丟臉。當然，站在特朗普的立場，英國只是美國的跟班，並無臉面可言。



雖然BBC高層聲稱剪輯片段是常規操作，可以說，無一媒體例外，但剪輯是為節目效果，還是為立場服務，則一目了然。特朗普的發言一向有許多廢話，但他不會不知道煽動騷亂的後果，即使心懷怨憤，在支持者向國會遊行之際，他呼籲「和平且愛國地遊行」，「必須要有法律和秩序」，無論他是否真心，至少為求自保，這也是他特意所做的防範。事實是，特朗普確實因國會騷亂遭到彈劾，結果是未通過。



時隔四年，BBC依然在節目中暗示特朗普煽動騷亂，於公毫無益處：特朗普的名聲，早已是虱子多了不癢，其政策也招人怨，毋須媒體再唱衰。反過來BBC此舉，卻坐實了特朗普稱主流媒體為「假新聞」（Fake News）之暴論。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑