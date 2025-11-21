Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 銀髮經濟新機遇 與區域協同發展 | 社論

辛正兒
2025-11-21 02:00 HKT
　　人口老化成全球趨勢，香港與內地同樣面臨高齡社會帶來的挑戰與機遇。昨天政府與社聯合辦「樂齡科技博覽暨高峰會」，展示近千款本地與國際樂齡科技產品，凸顯香港在安老服務與科技創新領域的積累與優勢。從平安鐘、軟餐技術到AI陪伴機械人，香港多年來發展出多元化的樂齡科技產品與服務，並憑藉與國際接軌的經驗，正逐步成為創新長者服務的樞紐，為大灣區乃至亞太區域的養老產業發展提供重要參考。

　　香港在樂齡科技領域的成就，源於長期以來對社會需求的敏銳回應與跨界協作。例如，社聯推出的《適老易食食品通用要求》於今年9月納入大灣區標準，成為首份由業界主導制訂的區域標準。這一突破體現香港在專業服務與制度建設上的優勢，也標誌着香港經驗的成功輸出。這些成果顯示，香港不僅能解決本地老化問題，更能將專業服務與創新模式拓展至更廣闊市場。

　　面對人口老化，政府與各界正加大資源投入，將樂齡科技發展為新興產業。本次博覽會中，參展單位逾270個，產品涵蓋社交陪伴機械人、多語言AI聊天系統等，展現科技與人文關懷的結合。這些創新方案不僅提升長者生活品質，亦降低照護負擔，同時創造經濟價值。例如，有展商開發的機械人兼具交流與導覽功能，能緩解長者的孤獨感，這類產品在需求龐大的大灣區市場極具潛力。香港若能持續強化研發與應用，樂齡科技有望成為推動經濟多元化的重要動力。

　　更重要的是，香港在區域合作中扮演着「內聯外通」的關鍵角色。社聯副主席陳智思指出，博覽會與政府的樂齡及復康創科應用基金相輔相成，支持銀髮經濟發展，並推動知識轉移與區域標準制訂。2027年，香港將舉辦第18屆國際老齡會議，進一步連結大灣區與國際社會，展示本地創新經驗。這種「連結灣區，通往國際」的策略，不僅強化香港作為創新樞紐的地位，也為大灣區養老產業的協同發展注入動力。

　　展望未來，香港應從三方面着力：首先，加強官產學研合作，將先導計劃轉化為可規模化的產品與服務；其次，深化與大灣區城市的標準對接與市場拓展，實現資源共享與優勢互補；最後，善用國際網絡，推動樂齡科技與政策創新的全球對話。透過這些努力，香港不僅能應對自身老化挑戰，更能將銀髮經濟轉化為帶動區域發展的新引擎，實現社會與經濟的雙贏。

辛正兒 - 全球資金避險新格局 香港安全港地位崛起 | 社論
　　在全球經濟格局劇烈震盪的今天，國際資金的流向正在重塑。香港憑藉其獨特優勢，在動盪的金融環境中嶄露頭角，而傳統避險天堂瑞士的地位卻面臨挑戰，這一消一長背後，揭示的是全球資金避險版圖的變遷。 　　財政司司長陳茂波說，在複雜多變的地緣政治局勢下，香港正成為資金避險的安全港。數據顯示，本港銀行存款總額繼去年上升7%後，今年來進一步上升超過10%至逾19萬億港元，這一數字背後反映的是國際資本對香港
2025-11-24 02:00 HKT
辛正兒 - 輸波檢討求改進 莫負熱血球迷撐 | 社論
　　香港足球隊以一比二不敵新加坡，緣盡亞洲盃決賽周，令無數球迷扼腕。然而，當鏡頭從綠茵場轉向看台，那片沸騰的「紅海」卻從未褪色——香港球迷以充滿創意與熱情的打氣方式，在這場遺憾的賽事中，譜寫了一曲令人動容的忠誠讚歌。 　　香港球迷的表現，早已超越傳統意義上的「觀賽」。在啟德體育園，他們用紅色波衫匯成壯闊紅海，以精心設計的巨型Tifo展現「港隊勁揪」的氣勢；他們齊聲高唱廣東話打氣歌，在特定時刻
2025-11-20 02:00 HKT
