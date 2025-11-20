辛正兒 - 輸波檢討求改進 莫負熱血球迷撐 | 社論

香港足球隊以一比二不敵新加坡，緣盡亞洲盃決賽周，令無數球迷扼腕。然而，當鏡頭從綠茵場轉向看台，那片沸騰的「紅海」卻從未褪色——香港球迷以充滿創意與熱情的打氣方式，在這場遺憾的賽事中，譜寫了一曲令人動容的忠誠讚歌。



香港球迷的表現，早已超越傳統意義上的「觀賽」。在啟德體育園，他們用紅色波衫匯成壯闊紅海，以精心設計的巨型Tifo展現「港隊勁揪」的氣勢；他們齊聲高唱廣東話打氣歌，在特定時刻以全場掌聲傳遞對球員的支持。這種將視覺、聽覺完美融合的打氣模式，不僅為球隊注入力量，更成功吸引社會各界關注足球運動。據統計，近年香港足球賽事入場人數持續上升，社交媒體上關於本地足球的討論熱度不減，這與球迷群體創造的獨特觀賽體驗密不可分。他們用創意將足球比賽轉化為文化盛事，讓更多人願意走進球場，感受這份熱血沸騰。



更難能可貴的是，香港球迷展現了驚人的組織能力與自律精神。球迷區內旗手、鼓手、帶動組分工明確，打氣行動整齊劃一；即使遠征卡塔爾、不丹等異地，他們依然自發組成「聯合軍」，在客場打造出移動的「紅海」。這種高度組織化的支持，不僅需要投入大量時間精力和金錢，更需極強的紀律性。他們向社會示範了如何以理性而熱情的方式表達支持——不謾罵、不騷動，只用最具創意的口號與橫幅，為球隊注入正能量。這種精神已然超越體育範疇，成為香港社會一道亮麗的風景線。



正如有球迷領袖所言：「要學習接受輸波。」這場失利固然令人失望，但香港足球的真正價值，不在於一時勝負，而在於這片土壤上生生不息的熱情與堅持。球迷已經用行動證明，他們的支持不會因一場敗仗而動搖。現在，輪到教練與球員承擔起這份期待，誠懇檢討戰術部署與臨場表現的不足。從青訓體系到職業聯賽，從戰術思維到體能訓練，每個環節都需精益求精。惟有如此，才不辜負那片始終為他們沸騰的紅海。



當終場哨聲響起，比數已成定局，但香港球迷留下的不是嘆息，而是下一次「我們永遠撐香港」的承諾。這片紅海見證的，不止是球場上的拼搏，更是一個城市對足球不滅的熱愛。失利是成長的必經之路，而真正的支持，正是在低谷時依然不離不棄。相信在廣大球迷的持續支持下，香港足球必能從挫折中吸取養分，在未來國際賽場上走得更遠。



辛正兒