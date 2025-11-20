Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 輸波檢討求改進 莫負熱血球迷撐 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
2025-11-20 02:00 HKT
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　香港足球隊以一比二不敵新加坡，緣盡亞洲盃決賽周，令無數球迷扼腕。然而，當鏡頭從綠茵場轉向看台，那片沸騰的「紅海」卻從未褪色——香港球迷以充滿創意與熱情的打氣方式，在這場遺憾的賽事中，譜寫了一曲令人動容的忠誠讚歌。

　　香港球迷的表現，早已超越傳統意義上的「觀賽」。在啟德體育園，他們用紅色波衫匯成壯闊紅海，以精心設計的巨型Tifo展現「港隊勁揪」的氣勢；他們齊聲高唱廣東話打氣歌，在特定時刻以全場掌聲傳遞對球員的支持。這種將視覺、聽覺完美融合的打氣模式，不僅為球隊注入力量，更成功吸引社會各界關注足球運動。據統計，近年香港足球賽事入場人數持續上升，社交媒體上關於本地足球的討論熱度不減，這與球迷群體創造的獨特觀賽體驗密不可分。他們用創意將足球比賽轉化為文化盛事，讓更多人願意走進球場，感受這份熱血沸騰。

　　更難能可貴的是，香港球迷展現了驚人的組織能力與自律精神。球迷區內旗手、鼓手、帶動組分工明確，打氣行動整齊劃一；即使遠征卡塔爾、不丹等異地，他們依然自發組成「聯合軍」，在客場打造出移動的「紅海」。這種高度組織化的支持，不僅需要投入大量時間精力和金錢，更需極強的紀律性。他們向社會示範了如何以理性而熱情的方式表達支持——不謾罵、不騷動，只用最具創意的口號與橫幅，為球隊注入正能量。這種精神已然超越體育範疇，成為香港社會一道亮麗的風景線。

　　正如有球迷領袖所言：「要學習接受輸波。」這場失利固然令人失望，但香港足球的真正價值，不在於一時勝負，而在於這片土壤上生生不息的熱情與堅持。球迷已經用行動證明，他們的支持不會因一場敗仗而動搖。現在，輪到教練與球員承擔起這份期待，誠懇檢討戰術部署與臨場表現的不足。從青訓體系到職業聯賽，從戰術思維到體能訓練，每個環節都需精益求精。惟有如此，才不辜負那片始終為他們沸騰的紅海。

　　當終場哨聲響起，比數已成定局，但香港球迷留下的不是嘆息，而是下一次「我們永遠撐香港」的承諾。這片紅海見證的，不止是球場上的拼搏，更是一個城市對足球不滅的熱愛。失利是成長的必經之路，而真正的支持，正是在低谷時依然不離不棄。相信在廣大球迷的持續支持下，香港足球必能從挫折中吸取養分，在未來國際賽場上走得更遠。

辛正兒

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
辛正兒 - 銀髮經濟新機遇 與區域協同發展 | 社論
　　人口老化成全球趨勢，香港與內地同樣面臨高齡社會帶來的挑戰與機遇。昨天政府與社聯合辦「樂齡科技博覽暨高峰會」，展示近千款本地與國際樂齡科技產品，凸顯香港在安老服務與科技創新領域的積累與優勢。從平安鐘、軟餐技術到AI陪伴機械人，香港多年來發展出多元化的樂齡科技產品與服務，並憑藉與國際接軌的經驗，正逐步成為創新長者服務的樞紐，為大灣區乃至亞太區域的養老產業發展提供重要參考。 　　香港在樂齡科技
2025-11-21 02:00 HKT
頭條社論
辛正兒 - 積極融入國家發展大局 成為「十五五」規劃推手 | 社論
　　「十五五」規劃作為國家邁向2035年基本實現社會主義現代化目標的關鍵五年規劃，聚焦於高質量發展，透過培育「新質生產力」實現科技自立自強，以及擴大高水平對外開放，為香港的發展指明了方向。在「一國兩制」下，香港不僅能從國家戰略中受益，更具備獨特條件成為「十五五」規劃的關鍵引擎。 　　「十五五」規劃建議居首的目標，是高質量發展取得顯著成效和科技自立自強水平大幅提高。而四中全會公報亦提出「統籌教
2025-11-19 02:00 HKT
頭條社論