陶傑 - 日本熊災 | 油尖多士

日本爆發「熊災」：熊隻不但在山野鄉郊出沒，甚至闖入學校和市區，連東京也淪陷，至今死亡人數達13人，引發恐慌，所謂「防熊用品」如鈴鐺、口哨和驅趕噴霧一時供不應求。



經此「熊災」，熊這種野獸長期經卡通產品改造的「萌物」形象一夜崩塌，而長期遭邊緣化的獵人之職業再度回歸。



應對這場熊災，曝露了日本的城鄉和世代差異的深層問題。首先獵人早已是青黃不接，業內多的是年紀偏長者，而且收入微薄，據報有地方政府出價，一次獵熊行動只有報酬400港幣。



獵熊本來合法，可以控制熊隻數量，保證其野外生存環境與人類井水不犯河水。但動物保護主義興起，年輕人普遍湧入城市工作，接受「現代思想」之教育，打獵被視為不人道，獵人之職業漸遭歧視，獵熊更淪為野蠻風俗。此所以地方政府決心以獵槍應對熊災之際，依然有許多人抗議，質問為何不能使用麻醉槍。



因為現實是解決問題需要投入人力物力，時間金錢。許多地方政府人力匱乏，入不敷支，設備落後，甚至完全沒有相關經驗。職業的獵人已買少見少，而配備麻醉槍還需要額外的資源，關鍵是，熊出沒的時間和地點不可控制。



而恐懼和抗議的人是同一類，生活在大城市，受教育程度高，崇尚環保和動物保護，在動物園看見熊會大呼「好可愛」。這些人沒有野外生存經驗，也不會了解獵人的工作方式和面對野獸的心理。有能力捕捉熊的人，與要求保護熊的人，從年齡世代、經濟地位、教育程度到價值觀，彼此隔閡甚深。而此一隔閡，不止日本，而是全球普遍現象。



據報北海道已有人率先提議「以吃制害」，推出熊肉料理，若保命和賺錢可以兼得，人類是不會客氣的。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑