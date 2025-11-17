辛正兒 - 中日關係暗流 遊日風險驟增 | 社論

近日，日本首相高市早苗發表關於「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論，給中日關係帶來了新的緊張狀態。外交部明確回應，日本領導人的「涉台挑釁言論」導致中日交流氛圍惡化，並給在日中國公民帶來「重大風險」。中國駐日大使館也鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日的中國公民應提高安全防範意識。部分港人喜歡遊日，當前局勢下，應記取外交部的提醒。



其實，即使未有這場風波，曾以安全著稱的日本，如今治安狀況令人擔憂。例如，2025年7月尾，東京千代田區神田須田町—一個距離國會僅1.5公里的地段，兩名中國籍男子遭4名不明身份男子持鐵棍圍攻，身受重創。類似暴力事件在大阪西成區亦發生，一名19歲中國籍男大學生遭遇勒頸搶劫，手機和錢包被搶走。中國駐日大使館向外務省提出嚴正交涉，要求日方切實保護在日中國公民的安全與合法權益，因以上兩宗事件並非孤立，數據顯示，半年內日本累計發生27宗針對華人的惡性攻擊事件。



疫情過後，日本旅遊業迅速反彈，截至今年前9個月，已有近750萬中國旅客赴日，佔所有外國觀光客近四分一。大量遊客湧入雖帶來了經濟收益，卻也引起日本各地「觀光公害」爭議不斷。日本網絡上有聲音反映，尤其不滿人數眾多的中國觀光客，力數他們不是，例如訂枱後不現身、闖入私人地方等。外交部領事司已於本月發布通告，提醒中國公民「近期避免前往日本」。



除了所謂「觀光公害」，部分日本人對中國人懷有敵意，還有着複雜的政經背景，包括高市早苗以組織聯合政府上台，靠極右言論以鞏固其個人政治地位，加上她自安倍入閣起，一直奉行安倍的傾右施政取向，現在只有更極端，或催化日本社會更大的反華情緒。中國旅客愛遊覽日本，但如今正因社會排外情緒與政治紛爭，逐漸築起一道無形的牆，遊日風險驟增。港人須看清大形勢，不要貪圖吃喝玩樂而無端置身於險境中，推遲遊日行程是明智之舉，即使如期訪日，行事務必低調，並留意外交部與港府發出的最新警示。



辛正兒