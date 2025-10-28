陶傑 - DEI保安 | 油尖多士

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶傑
2025-10-28
　　巴黎羅浮宮「閃電」竊案過了一個星期，再有更多細節披露，原來「一夥」竊賊只有區區3人，只騎電單車來去，偽裝成裝修工人，攀爬工程車的雲梯進入二樓，用角磨機打碎玻璃展櫃，撤退時撞上保安，故而丟下拿破崙三世皇后的一頂皇冠，保安無力阻攔，3人得以全身而退，得羅浮宮外熙來攘往之掩護，順利逃之夭夭。

　　鑑於巴黎近些年來的治安，賊盜遍地，警察毫不作為，遊客幾乎無不中招，其中包括荷李活明星和奧運會運動員，羅浮宮失竊毫不令人意外。

　　羅浮宮內部早有人發出警告，人手不足，保安系統落後，失竊是遲早的事。羅浮宮去年起用第一位女性保安主管，由女館長迪嘉爾委任，普遍被視為是DEI（Diversity、Equity、Inclusion「多元、平等、共融」）政策的結果，當時曾獲世界報大力推崇，認為這項任命為消除性別刻板印象有積極作用。

　　但保安的工作本質是阻嚇匪徒，一間夜總會尚且知道要聘用人高馬大，光頭紋身的壯漢站在門口，阻嚇白撞或滋事，況且羅浮宮這等重地？但是西方極左意識形態罔顧常識，大力鼓吹DEI政策，人力資源錯配，近年西方大城市多了許多女警，體能不足，力量更是遠遜匪類，緝兇捕盜而失手，比比皆是。

　　羅浮宮保安當場撞正竊賊，依然任其逃脫，可以推斷，保安必然人數不足，或許現場只有一人，武力裝備也幾乎為零，雙拳難敵四手，輕易就被盜賊手中的角磨機嚇退；再者館內系統落後，這名保安即使發出警報，無人能及時響應，終於事無補。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

