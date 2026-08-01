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山西精神科女醫生P圖爆紅 網民：睇相已治好抑鬱症

奇聞趣事
更新時間：13:10 2026-08-01 HKT
發佈時間：13:10 2026-08-01 HKT

醫生一向予大眾沉穩權威的形象，但山西有精神科女醫生近日在官方預約頁面，卻用了極端誇張的P圖，顛覆全網對醫生的固有認知，被網民笑指不用看醫生便可治好抑鬱症。

網民翻出素顏模樣

綜合內媒報道，山西醫科大學第一醫院精神科醫生郎小娥近日被網民發現，其在「山醫大一院精神衛生科」公眾號的預約頁面，在個人介紹部份，使用了一張「十級濾鏡」的證件照，令她火速紅遍全網。

該張經極端美顏的證件照，將郎小娥五官修飾成大眼濃眉模樣，但由於濾鏡過度使用，令郎小娥的樣子變得像卡通人物般，完全不似真實人類。

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有網民翻查郎小娥的素顏照片比對，一邊是美顏濾鏡拉滿的證件照，一邊是幹練沉穩、經驗豐富的業界權威醫師形象。兩組照片放在一起形成鮮明及強烈的視覺衝擊，進一步引爆網民笑點，指郎小娥的十級美顏照，打破了公眾對精神科醫生嚴肅、沉穩的固有刻板印象。

據新黃河，8月1日，記者搜尋「山醫大一院精神衛生科」公眾號，官方小程序預約掛號頁面顯示，郎小娥主任醫師照片已更新，不過相片依然「執相」過度，與醫生的真實外貎仍有很大距離，相片充滿了AI味。

網民紛紛就郎小娥的美顏照玩梗，「沒掛號就看好了抑鬱症」 、「好抽象呀哈哈哈」、「我滴天，這也太搞笑了」、「這個人的審美恐怕在我之上」、「看病前先給病人逗樂了」、「P成這樣我沒笑，但是她說她沒P就長這樣我笑了」、「哈哈哈，美麗的外表下，有趣的靈魂」。

 

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