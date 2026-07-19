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奇案解密｜台灣三母女遭割頭分屍 殺人魔吳應弘：若沒被捕明年我要替她們做忌

奇聞趣事
更新時間：07:00 2026-07-19 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-19 HKT

1999年台灣921大地震前後，發生了一宗極其殘忍的連環殺人分屍案。凶手吳應弘（當時47歲，計程車司機）因情感糾紛與金錢問題，殺害同居女子潘阿愛（41歲））及其兩個正值花樣年華的女兒王俞雅及與王怡芳。他將3人殘忍分屍，陸續有人在台中食水嵙溪及南投日月潭發現屍塊揭發案件。

1999年9月5日，兩名釣客在台中新社鄉食水嵙溪，發現一顆頭顱及部分屍塊漂浮，經DNA確認死者為潘阿愛。約一個月後，日月潭光華島震災工程的工人，又發現潭面浮出手指塗粉紅指甲油的斷臂。南投警方接報後大舉搜索，撈獲2顆女性頭顱、3隻手臂、1隻小腿、3塊胸部及1塊背肌，經DNA確認是潘阿愛女兒王俞雅（24歲）與王怡芳（23歲）。

由於潘婦生前在台中市某飯店櫃台工作，最後於8月23日由同居男子吳應弘代請假後便失蹤，警方鎖定吳男，10月13日逮人後，他後來承應殺害分屍母女3人。

調查人員在命案第一現場的冰箱及浴室搜證。 中時資料圖
調查人員在命案第一現場的冰箱及浴室搜證。 中時資料圖

經查，吳男與潘婦感情複雜。潘婦與丈夫感情不睦，案發2年多前開始與吳男同居，但吳在1999年4月認識潘婦的許姓女同事後劈腿，被潘婦發現後劇烈爭執。此外，吳不滿兩人共買的房子登記在潘婦女兒名下，便密謀殺潘。

8月22日下午，吳將安眠藥混入潘習慣服用的中藥包中。潘返家服用後昏睡，翌日凌晨遭尼龍繩綑綁，至上午10時被塑膠袋套頭窒息亡。屍體放置3天後發臭，吳便將屍體移至浴缸浸泡。8月28日上午，用鋼製菜刀與芭蕉刀，將屍體切成21塊，肌肉、內臟挖除剁碎沖入馬桶，剩餘屍塊放在冰箱。

8月31日，吳開車將潘阿愛屍塊載至台中縣新社鄉食水嵙溪丟棄，部分屍塊後來漂流被發現。

調查人員靠月曆上標示的日期，仔細推敲吳應弘殺害潘阿愛3母女的確切時間。 中時資料
調查人員靠月曆上標示的日期，仔細推敲吳應弘殺害潘阿愛3母女的確切時間。 中時資料

潘阿愛失蹤後，兩女兒多次追問母親下落。吳為滅口，9月4日將姐姐王俞雅騙至台中住處，用安眠藥迷暈後拖到放滿水的浴缸浸死，然後肢解；9月15日，吳用同樣手法，再將妹妹王怡芳騙至住處迷暈溺斃再肢解。

10月5日，吳將兩姐妹屍塊載至日月潭台電發電廠出水口旁的工寮，丟棄入潭水中。

吳男供述，殺人主要為錢，他盜領了3人200多萬元新台幣的存款，又賣了潘婦的車，另買一台車作逃亡工具。他曾到潘婦埔里老家看望潘母假裝關心，得知潘參加好幾個民間互助會，有機會拿到100多萬元，還致電潘婦生前任職的飯店，聲稱要「代標」和「代收會款」，最終沒有現身。

吳被押解至地檢署複訊前，被問及要不要對死者家屬說抱歉，他冷淡地回答說：「沒有這個必要。」面對偵訊，他毫無悔意，稱認為骨頭很重，所以將屍塊丟到日月潭時並未添加重物，沒想到頭顱竟然會浮上來，是他「疏忽、不對」。吳應弘受查期間竟表示若沒有被警方拘捕，明年自己就要替三母女做忌。

台中地檢署1999年11月2日正式落案起訴，求處死刑。2001年7月16日，吳被押解至台中監獄刑場執行槍決。

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