廣西漢跌落溝渠沖出海 漂流7日被「曬燶」靠食生蟹保命︱有片

海南日前發生離奇墮海奇蹟獲救事件。有廣西遊客在海南散步期間，意外跌落大溝渠，被水沖出海，在水中漂浮7日6夜，靠食生蟹維生被漁民救起。獲救時已被「曬燶」的事主，一度要入住ICU，現已轉回普通病房，情況穩定。

抓浮標撐至獲救

《新京報》報道，39歲的秦先生，早前到海南海口旅遊。5月27日晚10時許，他在海邊散步時，意外跌入溝渠，隨即被衝入海，不識水性的秦先生，被浪越捲越遠，呼叫又無人聽到。

秦先生指，落水後幸運找到一個浮標穩住身體，「爬到那個浮漂上面坐了一夜，睡了一覺」，他稱為減輕重量，被逼把身上所有多餘物品，包括錶、戒指、褲子、鞋子全部脫掉。



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在海上漂浮第2日，秦先生指曾看到遠處有快艇及船隻經過，但揮手及呼叫也未被發現。第3日，他又看見有渡輪，但對方同樣未看到秦先生。

在病床的秦先生指，最難捱的是第4、第5日，當時已體力不支，甚至出現幻覺，「拼盡全力堅持下來，我吃了七八十隻小螃蟹，保命要緊」。

漁民經過救起送院

最終，兩名澄邁橋頭鎮漁民鄭世忠和符廷三，在6月2日發現在海上漂浮的秦先生，於是將其救起，並通知官方支援，在漁船趕返岸時，已有10多名救護及警察在場，為秦先生急救及送至澄邁縣人民醫院救治。

澄邁縣人民醫院急診科相關主治醫生6月5日中午表示，秦先生到院時，因長時間日曬皮膚黢黑，再加上長時間浸泡在海水裡，腋下、腹股溝等部位出現破損、潰爛、化膿，心率快，代謝紊亂，「感染指標非常高，一度擔心有膿毒症」、「慶幸他中暑不是很嚴重，各個器官還算可以，沒有衰竭的狀況」。



該醫生指，秦先生因嚴重脫水，初時被送入ICU，目前已轉回普通病房。