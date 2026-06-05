珠峰奇蹟︱失蹤近一周家人正辦喪事 雪巴嚮導缺糧水氧氣絕地生還

據《美聯社》6月4日報道，珠穆朗瑪峰日前上演一場絕地生還奇蹟。一名雪巴嚮導在失蹤近一周、家人已著手為其舉行喪葬儀式之際，竟被發現奇蹟生還。搜救人員指出，該名嚮導在缺乏食物、飲用水及輔助氧氣的極端環境下，獨自於世界最高峰挺過多日，生存意志令人驚嘆。

下撤途中失蹤

涉事嚮導為52歲的達瓦雪巴（Dawa Sherpa），他於5月29日在下撤途中失蹤。當時他正帶領一名波蘭登山客攀登，兩人未登頂便決定折返，隨後登山客平安返回珠峰大本營，而達瓦卻音訊全無。

醫護人員將失蹤數日的達瓦雪巴送往醫院接受治療。美聯社

醫護人員將失蹤數日的達瓦雪巴送往醫院接受治療。美聯社

醫護人員將失蹤數日的達瓦雪巴送往醫院接受治療。美聯社

醫護人員將失蹤數日的達瓦雪巴送往醫院接受治療。美聯社

直至6月4日上午，薩加瑪塔污染控制委員會的搜救隊在危險的昆布冰瀑（Khumbu Icefall）發現正在爬行的達瓦。救援人員隨即將他帶往安全地點並提供飲食，隨後用直升機將他送往加德滿都的醫院治療，與在場等候的妻女團聚。

相關新聞：深圳15歲初中生征服珠峰創紀錄 父親10年前同日登頂

家人本已絕望

在達瓦奇蹟獲救前，其家人已一度陷入絕望。其女兒透露，當親戚們正為父親舉行喪葬儀式時，突然傳來其生還的消息。她坦言，起初眾人仍不敢置信，直至要求對方傳送照片確認後，才敢相信父親真的大難不死，全家人都感到無比雀躍。

據了解，搜救人員發現達瓦時，他仍穿著登山外套，目前正在醫院接受凍傷及其他併發症的治療。其女兒表示，父親意識清醒且能正常說話，也認得家人，情況尚算良好。

有登山公司指出，達瓦在缺乏糧水及輔助氧氣的極端條件下，於危險的昆布冰瀑中獨自存活近一周；更難得的是，當時本季的固定梯已被拆除，他仍成功設法穿越該區域，形容其生還極為不可思議，簡直是奇蹟。

目前，外界尚不清楚達瓦在下撤途中與登山客走散的原因，亦未知為何搜救隊在其上周失蹤初期未有即時採取行動。

今年逾千人成功登頂珠峰

相關新聞：一天內274登山者經尼泊爾登頂珠峰

此宗奇蹟救援發生於創紀錄的珠穆朗瑪峰登山季尾聲。據路透社報道，尼泊爾當局今年共發出創紀錄的494張登山許可，吸引逾千名登山客與嚮導成功登頂。

有當地官員證實，本登山季累計共有5名登山客及嚮導在珠穆朗瑪峰不幸喪生。

「雪巴嚮導」（Sherpa Guides）是指居住在喜馬拉雅山脈地區的雪巴族人，因具備驚人的高海拔適應力和豐富的攀登經驗，成為各國登山隊攀登珠穆朗瑪峰等極限高山時不可或缺的專業嚮導與後勤支柱。