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世界盃2026｜河南女超市買牙膏贏門票 網民起哄出價¥50萬求割愛

奇聞趣事
更新時間：07:30 2026-05-28 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-28 HKT

近日，一名河南女子帶孩子去超市買牙膏時，幸運抽中世界盃「1/16決賽」門票，吸引網友開價50萬（人民幣，下同）求購。超市工作人員回應稱，門票是真的，由牙膏品牌方提供，僅此一份。

單筆消費滿128元中特等獎

2026年國際足聯世界盃將於6月12日至7月20日在美國、加拿大與墨西哥三國聯合舉辦，這是世界盃歷史上首次由三國共同辦賽。周一（5月25日），當事女子在網上發視頻稱，此前在河南南陽某超市買牙膏後參與抽獎，意外抽中了特等獎，獎品是「7月3日世界盃門票一張」。

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由於無法親赴現場觀賽，她希望能將這張票轉給真正想去看球的球迷。相關視頻獲得幾十萬瀏覽量，有網友留言鼓勵她不要錯過這段難得的經歷，有人開出高達10萬至50萬不等的高價求購。不過，也有網友冷靜指出，這張票只是1/16決賽，並非總決賽，門票實際價值不會太貴，「但也能值好幾萬」。

網民估值幾萬元

超市工作人員介紹，本次抽獎活動是當地開元廣場於5月23日至5月24日舉辦的周年慶活動，在廣場任意門店單筆消費滿128元即可參與，特等獎世界盃門票僅此一份，由牙膏品牌方提供。

工作人員強調稱，中獎者需線上認證後領取門票，轉賣屬於個人行為。至於門票是否實名、能否轉賣，廣場方面並不清楚，提醒有意收票者注意辨別，避免被騙。

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