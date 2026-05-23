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反人類設計︱桂林酒店無邊泳池零圍欄 累拿行李司機直接走入水︱有片

奇聞趣事
更新時間：17:00 2026-05-23 HKT
發佈時間：17:00 2026-05-23 HKT

廣西桂林日前發生罕見意外，有酒店專車司機為旅客提行李期間，疑未發現前方有無邊泳池，直接步行入水，相關影片在網上熱傳，有網民笑問司機「以為自己懂水上漂？」

據網上流傳的閉路電視影片，21日早上，廣西桂林陽朔一間酒店，一名男子左右手分別提著兩個行李箱，從酒店室內走向戶外。

網民斥泳池設計太不合理

男子疑因分神或未留意前面有一個無邊泳池，一直前行，結果直接走入泳池內，男子落水後迅即站在池內，將兩個行李箱放到池邊，似未有受傷。多名舉著雨傘的女性遊客，聞聲出來到泳池邊了解情況。

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據荔枝新聞報道，涉事酒店工作人員表示，落水的男子是專車司機，當時疑因匆忙為客人拿行李，未有留意路況而落水。

該酒店人員指，泳池水深1.3米，與路面也有一定高度差，四周也貼有警告標識，但承認無圍欄。至於落水司機並無受傷。

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網民對落水司機紛表同情，「水池子設計有問題，這要是小孩掉進去死翹翹了」、「他掉進去之前我也沒看出來是泳池」、「最起碼立個警示牌吧，非得出事鬧出官司來」、「如果是我，怕也會摔，設計太不合理了」、「誰想的，在大門口設定的一個游泳池」、「不好意思我沒忍住還是笑了」。

 

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