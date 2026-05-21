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哈爾濱貓爬架起火險釀巨災 肇禍魚缸反成救星

奇聞趣事
更新時間：07:30 2026-05-21 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-21 HKT

貓奴為了「主子」住得舒適，玩得開心，往往添置不少貓家俬和玩具。黑龍江有貓主人，在家中放置大型貓爬架，早前離奇起火，把木地板也燒爛，幸好爬架上的魚缸被燒穿後，缸中水淋熄火種，免了燒全家災禍。有網民指，貓爬架自動起火，也是因魚缸引起。

保安通知家中失火

黑龍江哈爾濱網民李先生日前發帖，指其家中的老人十分愛貓，其中一件貓用品，是大型的貓爬架，供「主子」玩耍解悶。

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事發當日是下午約2時許，離家才1小時的李先生，收到屋苑保安通知家中起火，於是他便立即趕回無人的家，開門果然濃煙滿佈，但燒毀的窗邊貓爬架卻已經滅火。

從李先生分享的照片可見，該個貓爬架底座、立柱盡數被燒毀，就連下方的木地板都被高溫烤得融化變形，房間裡還殘留著濃濃的煙霧痕跡，看得出來剛剛經歷過一場火災。

料魚缸聚光引燃

《瀟湘晨報》報道，李先生解釋，起火當日哈爾濱天氣晴朗，陽光格外充足，放在窗邊的貓爬架上，用來裝水養魚的透明太空艙，剛好形成凸透鏡聚光效果，導致猛烈陽光聚焦，產生高溫，將貓爬架引燃。

李先生指，幸好高溫燃燒下，魚缸也被燒裂，艙內的養魚水順勢流出，將火種淋熄，火災才沒有擴大。不過，缸中金魚只有3條倖存，另一條已跌落地上被烤熟。

事後，李先生已叮囑家裡老人，改掉這類危險的居家擺放習慣，還重新買了全新的貓抓板。

網民留言指，「魚：你是說我在水裡會死於一場火災」、「比柯南難猜」、「中世紀女巫玩兒水晶球都知道拿布蓋一下」、「貓在床上抽菸了？」、「三條水煮魚和一條烤魚」、「好危險，我家貓爬架也是放陽台」。

 

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